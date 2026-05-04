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Russische Schattenflotte: Schweden nimmt KapitÃ¤n von gestopptem Schiff fest

  • AFP - 4. Mai 2026, 15:44 Uhr
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Die "Jin Hui" vor der KÃ¼ste Schwedens
Bild: AFP

Schweden hat den KapitÃ¤n des am Sonntag gestoppten und mutmaÃŸlich zur russischen Schattenflotte zÃ¤hlenden Schiffes festgenommen. Die 'Jin Hui' war vor der sÃ¼dschwedischen Hafenstadt Trelleborg in schwedischen GewÃ¤ssern gestoppt worden.

In Schweden ist der KapitÃ¤n eines am Sonntag gestoppten und mutmaÃŸlich zur russischen Schattenflotte zÃ¤hlenden Schiffes festgenommen worden. Der chinesische KapitÃ¤n der unter syrischer Flagge fahrenden "Jin Hui" sei wegen der "mutmaÃŸlichen Verwendung falscher Dokumente" und Verletzung des schwedischen Seerechts festgenommen worden, teilte die schwedische Staatsanwaltschaft am Montag mit. Auch sei wegen des Falls Kontakt zu "anderen BehÃ¶rden und LÃ¤ndern" aufgenommen worden.

Die "Jin Hui" war laut dem schwedischen Verteidigungsministerium am Sonntag vor der sÃ¼dschwedischen Hafenstadt Trelleborg in schwedischen GewÃ¤ssern gestoppt worden. Die KÃ¼stenwache erklÃ¤rte, das 182 Meter lange Schiff sei unter syrischer Flagge unterwegs gewesen und habe "wahrscheinlich" keinerlei Fracht an Bord gehabt.

"Sein Ziel ist unbekannt", hieÃŸ es weiter. Laut KÃ¼stenwache wurden Vorermittlungen wegen SeeuntÃ¼chtigkeit des Schiffes eingeleitet, zusÃ¤tzlich wurde der Vorwurf unzureichenden Versicherungsschutzes erhoben.

Als Schattenflotte werden die oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffe bezeichnet, mit denen Russland das internationale Ã–lembargo wegen des Ukraine-Kriegs umgeht. Die Schiffe stehen zudem teilweise in Verdacht, an sogenannten hybriden Angriffen gegen den Westen im Auftrag Russlands beteiligt zu sein, etwa an der BeschÃ¤digung von Unterwasserkabeln in der Ostsee.

Die schwedischen BehÃ¶rden stoppen immer wieder Schiffe, die unter dem Verdacht stehen, zur russischen Schattenflotte zu gehÃ¶ren. Erst am 29. April wurde das Frachtschiff "Caffa" deswegen aufgebracht.Â 

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