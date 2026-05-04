EU-Kommission stoppt FÃ¶rderung fÃ¼r chinesische Wechselrichter

Installation von Solarpanelen in Hessen

Die EuropÃ¤ische Kommission hat wegen Sicherheitsbedenken die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, in denen Wechselrichter aus den LÃ¤ndern China, Russland, Iran und Nordkorea verbaut werden.

Die EuropÃ¤ische Kommission hat wegen Sicherheitsbedenken die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, in denen Wechselrichter aus den LÃ¤ndern China, Russland, Iran und Nordkorea verbaut werden. Das FÃ¶rderverbot ist nach Angaben von Kommissionsbeamten vom Montag bereits seit Anfang April in Kraft und gilt fÃ¼r neue Projekte sofort. Es gilt demnach eine Ãœbergangsfrist fÃ¼r bereits fortgeschrittene Projekte.



In der EU werden de facto fast nur Wechselrichter aus China verbaut, vor allem von den beiden Firmen Huawei und Sungrow. Wechselrichter steuern, wann und wie viel Strom eine Solaranlage oder ein Batteriespeicher ins Ã¶ffentliche Netz speisen. Sie sind meist mit dem Internet verbunden, was sie aus Sicht der Kommission zum Hacking-Risiko macht.



Die Kommission habe "ausreichende Beweise" von den Geheimdiensten der EU-Staaten und aus eigenen Erkenntnissen, "dass bestimmte Drittstaaten in der Lage sind, unsere kritische Infrastruktur mithilfe der Wechselrichter zu untergraben, insbesondere durch mÃ¶gliche Blackouts", sagte ein EU-Beamter am Montag.



BrÃ¼ssel befÃ¼rchte zudem, dass die chinesische Marktmacht langfristig zur Gefahr fÃ¼r die Versorgungssicherheit werden kÃ¶nne. Die EU will stattdessen auf in der EU hergestellte Wechselrichter setzen oder nach Aussage des EU-Beamten auf Lieferanten aus LÃ¤ndern wie Japan, SÃ¼dkorea, den USA und der Schweiz zurÃ¼ckgreifen.



Das FÃ¶rderverbot kÃ¶nnte eine groÃŸe Menge Projekte betreffen. Der "Spiegel" berichtete Ende April von einer Videokonferenz der Kommission mit Industrievertretern zu dem Thema, wÃ¤hrend der darauf verwiesen worden sei, dass die EuropÃ¤ische Investitionsbank 2025 rund ein FÃ¼nftel aller Solarprojekte in der EU gefÃ¶rdert habe. In den meisten davon wurden dem Bericht zufolge chinesische Wechselrichter verwendet.