Ein Familienvater hat im oberbayerischen Schechen seine Tochter versehentlich mit einem Auto erfasst und tÃ¶dlich verletzt. Das Kind im Vorschulalter seiÂ noch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Rosenheim am Montag mit. Dort habe aber nur noch dessen Tod festgestellt werden kÃ¶nnen.
Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Unfall am Sonntag. Der Vater wollte rÃ¼ckwÃ¤rts aus einer GrundstÃ¼cksausfahrt fahren, seine Tochter befand sich demnachÂ dahinter. Die Staatsanwaltschaft zog einen Gutachter hinzu, um die UnglÃ¼cksursache zu klÃ¤ren. Die Ermittlungen liefen, nÃ¤here Angaben zum Alter der Beteiligten wurden nicht gemacht.
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Unfall bei ZurÃ¼cksetzen aus Einfahrt: Familienvater Ã¼berfÃ¤hrt Tochter in Bayern
- AFP - 4. Mai 2026, 12:25 Uhr
Ein Familienvater hat im oberbayerischen Schechen seine Tochter versehentlich mit einem Auto erfasst und tÃ¶dlich verletzt. Laut Polizei wollte er aus einer GrundstÃ¼ckseinfahrt zurÃ¼cksetzen.
Ein Familienvater hat im oberbayerischen Schechen seine Tochter versehentlich mit einem Auto erfasst und tÃ¶dlich verletzt. Das Kind im Vorschulalter seiÂ noch in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Rosenheim am Montag mit. Dort habe aber nur noch dessen Tod festgestellt werden kÃ¶nnen.
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