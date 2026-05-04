Ermittler suchen erneut nach geraubtem Kelten-Goldschatz aus bayerischem Manching

Keltischer Goldschatz

Im Fall des im Jahr 2022 gestohlenen 2000 Jahre alten keltischen Goldschatzes aus einem Museum im bayerischen Manching haben Ermittler begonnen, das Haus und ein NebengebÃ¤ude des HauptverdÃ¤chtigen in Mecklenburg-Vorpommern erneut zu durchsuchen.

Im Fall des im Jahr 2022 gestohlenen 2000 Jahre alten keltischen Goldschatzes aus einem Museum im bayerischen Manching haben Kunstfahnder des bayerischen Landeskriminalamts (LKA) begonnen, das Haus und ein NebengebÃ¤ude des HauptverdÃ¤chtigen in einem Dorf bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern erneut zu durchsuchen. Wie die Ermittler am Montag mitteilten, sollen mit Hilfe von RÃ¶ntgen- und Radartechnik alle WÃ¤nde, Zimmer und MÃ¶bel durchsucht und vermessen werden, um eventuelle Verstecke zu finden.



ZunÃ¤chst sollte in Plate die Bodenplatte des Einfamilienhauses gescannt und mit den BauplÃ¤nen verglichen werden. Der Einsatz wird von zahlreichen internationalen Fahndern sowie vier GoldspÃ¼rhunden aus Ungarn unterstÃ¼tzt.



Laut LKA erhÃ¤rteten neue Erkenntnisse den Verdacht, dass der HauptverdÃ¤chtige unterstÃ¼tzt von seiner LebensgefÃ¤hrtin einen GroÃŸteil der Beute "professionell versteckt" habe. Dabei handelt es sich unter anderem um 411 GoldmÃ¼nzen mit einem geschÃ¤tzten Gewicht von rund drei Kilogramm.



Die LebensgefÃ¤hrtin des HauptverdÃ¤chtigen soll nach LKA-Angaben mehrfach angeboten haben, beim Absetzen eingeschmolzenen Golds zu helfen. Auch soll sie hÃ¤ufiger Bargeld aus krimineller Herkunft von ihrem Freund bekommen haben.



Der mutmaÃŸliche HaupttÃ¤ter und drei mutmaÃŸliche Komplizen in Alter zwischen damals 44 und 52 Jahren wurden im Juli 2025 vom Landgericht Ingolstadt wegen mehrerer EinbrÃ¼che zu Haftstrafen zwischen knapp fÃ¼nf und elf Jahren verurteilt. Das Urteil gegen den HauptverdÃ¤chtigen ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass drei der vier Beschuldigten am 22. November 2022 nachts in das Kelten-RÃ¶mer-Museum in Manching eingebrochen waren und den dort aufbewahrten GoldmÃ¼nzenschatz aus der Keltenzeit gestohlen hatten. Die mehr als 480 MÃ¼nzen hatten ein Gesamtgewicht von rund 3,7 Kilogramm.



Der Materialwert des 1999 gefundenen historischen Schatzes lag bei etwa 1,3 Millionen Euro. Von den MÃ¼nzen tauchten nach der Festnahme der VerdÃ¤chtigen im Juli 2023 nur etwa 500 Gramm in eingeschmolzener Form wieder auf.