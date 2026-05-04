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Aufrufe zu AnschlÃ¤gen auf Politiker: Prozess gegen ReichsbÃ¼rger in DÃ¼sseldorf

  • AFP - 4. Mai 2026, 12:52 Uhr
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Hand mit Waage
Bild: AFP

Wegen der VerÃ¶ffentlichung von Todeslisten mit Namen von Politikern hat vor dem Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf der Prozess gegen einen mutmaÃŸlichen ReichsbÃ¼rger begonnen. Zum Verhandlungsbeginn wurde am Montag die Anklage verlesen.

Wegen der VerÃ¶ffentlichung von Todeslisten mit Namen von Politikern hat vor dem Oberlandesgericht DÃ¼sseldorf der Prozess gegen einen mutmaÃŸlichen ReichsbÃ¼rger begonnen. Zum Verhandlungsbeginn wurde am Montag die Anklage verlesen, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, im sogenannten Darknet zu AnschlÃ¤gen auf Menschen des Ã¶ffentlichen Lebens, Politiker und AmtstrÃ¤ger aufgerufen zu haben.

Auf einer von ihm anonym betriebenen Plattform verÃ¶ffentlichte der Mann demnach unter anderem Namenslisten, von ihm selbst ausgesprochene Todesurteile und Anleitungen zum Bau von SprengsÃ¤tzen. Nach frÃ¼heren Angaben standen unter anderem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Nachfolger, Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), auf der Liste.

Zudem forderte der Beschuldigte Spenden in KryptowÃ¤hrung ein, die dann als "Kopfgeld" fÃ¼r die TÃ¶tung der Zielpersonen ausgelobt werden sollten. Die Plattform enthielt auch noch weitere Informationen mit sensiblen personenbezogenen Daten potentieller Opfer. Mit dem Aufruf zu AnschlÃ¤gen habe der deutsch-polnische StaatsangehÃ¶rige beabsichtigt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland zu destabilisieren, erklÃ¤rte der Generalbundesanwalt.

Die Anklage wegen Terrorismusfinanzierung, Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefÃ¤hrdenden Gewalttat sowie des gefÃ¤hrdenden Verbreitens personenbezogener Daten wird vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts verhandelt. Bislang sind weitere Termine bis Mitte Juli vorgesehen. Der Beschuldigte befindet sich seit seiner Festnahme im vergangenen November in Untersuchungshaft.

Die Szene der sogenannten ReichsbÃ¼rger Ã¼berschneidet sich teilweise mit dem rechtsextremistischen Spektrum. Teile des Milieus gelten als gewaltbereit, in den vergangenen Jahren deckten SicherheitsbehÃ¶rden unter anderem mehrfach gewaltsame Umsturzbestrebungen auf. Die Szene besteht aus verschiedenen Gruppierungen und teils unorganisierten Einzelvertretern. Gemeinsam ist ihnen, dass sie die Bundesrepublik nicht als legitimen Staat anerkennen. Dies geht oft mit dem Glauben an VerschwÃ¶rungserzÃ¤hlungen und rechtsextremem Gedankengut einher.

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