Wirtschaft

Haribo steigert weltweiten Absatz 2025 um 4,5 Prozent

  • AFP - 4. Mai 2026, 10:13 Uhr
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Haribo-GoldbÃ¤r bei Macy's Thanksgiving Parade in New York
Bild: AFP

Der GoldbÃ¤ren-Hersteller Haribo hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben deutlich mehr SÃ¼ÃŸigkeiten verkauft. 'Unser Absatz legte weltweit um 4,5 Prozent zu', sagte der Haribo-Manager Herwig Vennekens dem 'Handelsblatt'.

Der GoldbÃ¤ren-Hersteller Haribo hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben deutlich mehr SÃ¼ÃŸigkeiten verkauft.Â "Unser Absatz legte weltweit um 4,5 Prozent zu", sagte der Haribo-Manager Herwig Vennekens dem "Handelsblatt" vom Montag. Ein Viertel des globalen Wachstums entfalle auf Neuprodukte.Â 

Er beobachtet zudem eine gewisse Abwanderung weg von der Schokolade, die sich wegen hoher Kakaopreise Ã¼berdurchschnittlich verteuert hatte: "In die Nikolausstiefel und OsterkÃ¶rbchen kommen immer Ã¶fter Fruchtgummis anstelle von Schokolade."

Konkretere GeschÃ¤ftszahlen nennt das Familienunternehmen aus Grafschaft bei Bonn nicht. Haribo ist in Deutschland laut "Handelsblatt" MarktfÃ¼hrerÂ â€“ mit groÃŸem Abstand vor Storck (Lachgummis), Katjes und Trolli. Weltweit beschÃ¤ftigt der GoldbÃ¤ren-Hersteller nach eigenen Angaben mehr als 8500 Mitarbeiter an 16 internationalen Standorten.

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