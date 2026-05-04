Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tÃ¶dlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem UnglÃ¼ck am Sonntag leichtere Verletzungen, wie die BehÃ¶rden in PopayÃ¡n im SÃ¼dwesten des Landes mitteilten.
Online verbreitete Videos zeigen, wie das GelÃ¤ndefahrzeug mit Ã¼berdimensionierten Reifen bei der Show einen Hindernisparcours absolviert, als die Fahrerin nach einem Sprung die Kontrolle Ã¼ber das Fahrzeug verliert und der Monster-Truck Ã¼ber Metallabsperrungen hinweg in die Menge rast. Die Stadtverwaltung von PopayÃ¡n kÃ¼ndigte eine "sorgfÃ¤ltige Untersuchung" des Vorfalls an.
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Monster-Truck rast in Menge: Drei Tote bei Show in Kolumbien
- AFP - 4. Mai 2026, 11:45 Uhr
Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tÃ¶dlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.
Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tÃ¶dlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem UnglÃ¼ck am Sonntag leichtere Verletzungen, wie die BehÃ¶rden in PopayÃ¡n im SÃ¼dwesten des Landes mitteilten.
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