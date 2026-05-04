Auf Kirmes in Wittlich getÃ¶teter Mann: US-Justiz laut Oberlandesgericht zustÃ¤ndig

Im Fall eines vor fast drei Jahren auf einer Kirmes im rheinland-pfÃ¤lzischen Wittlich getÃ¶teten Manns ist wegen der Beteiligung von US-MilitÃ¤rangehÃ¶rigen die US-GerichtsbarkeitÂ zustÃ¤ndig gewesen. Das entschied das Oberlandesgericht Koblenz in einem am Montag verÃ¶ffentlichten Beschluss und erklÃ¤rte einen Antrag von AngehÃ¶rigen des GetÃ¶teten fÃ¼r unzulÃ¤ssig. (Az. 2 VAs 11/25)
Die Antragsteller - Eltern und Bruder des getÃ¶teten 28-JÃ¤hrigen - wollten demnach gerichtlich feststellen lassen, dass die Staatsanwaltschaft Trier rechtswidrig gehandelt habe, indem sie das gegen die beiden TatverdÃ¤chtigen gefÃ¼hrte Strafverfahren nicht an sich gezogen habe.
Im August 2023 war es auf dem KirmesgelÃ¤nde in Wittlich zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf ein 28-JÃ¤hriger eine Stichverletzung erlitt und starb. Bei den beiden damals 25 und 26 Jahre alten TatverdÃ¤chtigen handelte es sich um US-MilitÃ¤rangehÃ¶rige. Einer der beiden rÃ¤umte den Angaben zufolge noch am Tattag die Messerstiche ein. Er gab an, er habe seinem Freund helfen wollen, weil dieser angegriffen worden sei.
Die Staatsanwaltschaft Trier stellte das in Deutschland gefÃ¼hrte Strafverfahren am 21. August 2023 ein und Ã¼bergab den Fall an die US-BehÃ¶rden. In einem nicht Ã¶ffentlichen Prozess vor einem MilitÃ¤rgericht auf der Air-Force-Basis in Spangdahlem wurden die TatverdÃ¤chtigen freigesprochen.
Laut Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz fehlen die rechtlichen Voraussetzungen, um nachtrÃ¤glich wie von den Antragstellern verlangt feststellen zu lassen, dass die NichtrÃ¼ckholung des Verfahrens durch die deutsche Justiz rechtswidrig gewesen sei. Es fehle ein besonderes rechtliches Interesse, befand das Gericht. Der Antrag an sich sei bereits unzulÃ¤ssig. Auch liege kein tiefgreifender Grundrechtseingriff fÃ¼r die Antragsteller vor.
Das OLG verwies auf die in solchen FÃ¤llen im Nato-Truppenstatut geregelte ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r die Strafverfolgung. Danach verzichtet die Bundesrepublik Deutschland gegenÃ¼ber den USA fÃ¼r solche FÃ¤lle grundsÃ¤tzlich auf das im Nato-Truppenstatut vorgesehene Recht der Strafverfolgung, sofern einem TatverdÃ¤chtigen nicht die Todesstrafe droht. ZustÃ¤ndig fÃ¼r die Strafverfolgung im konkreten Fall waren daher die US-Strafverfolgungsorgane.
Brennpunkte
Auf Kirmes in Wittlich getÃ¶teter Mann: US-Justiz laut Oberlandesgericht zustÃ¤ndig
- AFP - 4. Mai 2026, 12:35 Uhr
Im Fall eines 2023 auf einer Kirmes in Wittlich getÃ¶teten Manns ist wegen der Beteiligung von US-MilitÃ¤rangehÃ¶rigen die US-GerichtsbarkeitÂ zustÃ¤ndig gewesen. Das entschied das Oberlandesgericht Koblenz und wies AngehÃ¶rige ab.
Im Fall eines vor fast drei Jahren auf einer Kirmes im rheinland-pfÃ¤lzischen Wittlich getÃ¶teten Manns ist wegen der Beteiligung von US-MilitÃ¤rangehÃ¶rigen die US-GerichtsbarkeitÂ zustÃ¤ndig gewesen. Das entschied das Oberlandesgericht Koblenz in einem am Montag verÃ¶ffentlichten Beschluss und erklÃ¤rte einen Antrag von AngehÃ¶rigen des GetÃ¶teten fÃ¼r unzulÃ¤ssig. (Az. 2 VAs 11/25)
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