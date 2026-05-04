Studie ergibt sehr hohe Zustimmung zur liberalen Demokratie

ReichstagsgebÃ¤ude in Berlin

Die grundsÃ¤tzliche Zustimmung zur liberalen Demokratie ist in Deutschland einer Studie zufolge sehr hoch - trotz deutlicher Kritik am praktischen Funktionieren politischer Institutionen.

Die grundsÃ¤tzliche Zustimmung zur liberalen Demokratie ist in Deutschland einer Studie zufolge sehr hoch - trotz deutlicher Kritik am praktischen Funktionieren politischer Institutionen. Wie der am Montag verÃ¶ffentlichte "Demokratiemonitor 2026" der Bertelsmann Stiftung zeigt, befÃ¼rwortet mit 82 Prozent eine breite Mehrheit der Befragten Ã¼berdurchschnittlich stark demokratische Werte. Zugleich klafft in vielen Bereichen eine spÃ¼rbare LÃ¼cke zwischen Anspruch und wahrgenommener Umsetzung in konkrete Politik, besonders bei den Parteien.Â



Die Forscher des "Demokratiemonitors" untersuchten fÃ¼r die Studie acht unterschiedliche Demokratiemodule. In allen zeigt sich demnach eine deutliche LÃ¼cke zwischen dem Anspruch an die Demokratie (LegitimitÃ¤t) und deren wahrgenommener Umsetzung im Alltag. WÃ¤hrend die Zustimmungsquoten zur LegitimitÃ¤t in den acht untersuchten Demokratiemodulen zwischen 77 und 91 Prozent liegen, bewerten nur zwischen 15 und 65 Prozent der Befragten auch ihr Funktionieren Ã¼berdurchschnittlich positiv.



Am geringsten fÃ¤llt die Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Modul Wahlen aus: Mehr als neun von zehn aller Befragten (91 Prozent) stimmen den Werten und Regeln demokratischer Wahlen zu, und immerhin fast zwei Drittel (65 Prozent) bewerten auch ihr praktisches Funktionieren Ã¼berdurchschnittlich positiv.Â



Sehr viel grÃ¶ÃŸer ist die Diskrepanz bei den Parteien: Mehr als drei Viertel der Deutschen (77 Prozent) befÃ¼rworten zwar die Werte und Funktionen demokratischer Parteien. Gleichzeitig sind aber lediglich 17 Prozent der Befragten auch mit dem praktischen Funktionieren der Parteien zufrieden. Â Â



Ein zentrales Ergebnis des LÃ¤ngsschnittvergleichs ist, dass sich die LegitimitÃ¤tswerte seit 2019 â€“ einem Zeitraum, in dem auch die massiven Belastungen der Coronakrise und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine lagen â€“ in sechs von acht Modulen um zwei bis fÃ¼nf Prozentpunkte verbessert haben. Diese Entwicklung unterstreiche, dass die institutionellen Grundlagen der Demokratie in Deutschland fest in der politischen Kultur verankert seien und selbst durch globale Krisen und ihre Auswirkungen auf Deutschland bislang nicht erschÃ¼ttert wÃ¼rden, erklÃ¤rten die Studien-Autoren.



Geringe Zufriedenheitswerte mit ihrem Funktionieren allein seien "noch keine Krise der Demokratie", erklÃ¤rte Robert Vehrkamp, Leiter und Mitautor der Studie. "Zu einem Problem werden geringe Zufriedenheitswerte erst dann, wenn sie auch die LegitimitÃ¤t der Demokratie als solcher beschÃ¤digen." Das sei aber nach den Ergebnissen der Studie in Deutschland "noch nicht einmal ansatzweise der Fall".



Dass die geringe Zufriedenheit mit der praktischen Arbeit von Institutionen bisher nicht zu einer BeschÃ¤digung der grundsÃ¤tzlichen Akzeptanz der Demokratie gefÃ¼hrt hat, werten die Studienautoren deshalb als starkes Zeichen fÃ¼r demokratische Resilienz. "Die groÃŸe Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht bereit, das Kind der Demokratie mit dem Bade ihres verbesserungsfÃ¤higen Funktionierens auszuschÃ¼tten", erlÃ¤uterte Studien-Ko-Autor Michael KoÃŸ. "Vielen scheint also bewusst zu sein, wie voraussetzungsvoll Demokratie eigentlich ist."



Der "Demokratiemonitor 2026" basiert auf insgesamt sechs reprÃ¤sentativen LÃ¤ngsschnittbefragungen von jeweils mehr als 5000 Befragten zwischen 2019 und 2025. In acht Demokratiemodulen wurden jeweils 72 Kriterien zur Akzeptanz und zum Funktionieren der Demokratie in Deutschland abgefragt. Die Ergebnisse der Studie sind laut Bertelsmann Stiftung reprÃ¤sentativ fÃ¼r die deutsche WohnbevÃ¶lkerung ab 18 Jahren.