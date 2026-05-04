Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht jÃ¼disches Leben in Deutschland "so bedroht wie schon lange nicht mehr". Es gebe "eine stark steigende Zahl von Straftaten, von Ãœbergriffen, von Schmierereien an HauswÃ¤nden mit antisemitischem Inhalt", sagte Merz am Montag auf dem JÃ¼dischen Campus in Berlin. Dort tagte das CDU-PrÃ¤sidium unter Merz' Vorsitz. Die CDU zeige mit ihrem Besuch, dass sie "voll und ohne jede EinschrÃ¤nkung" hinter den in Deutschland lebenden JÃ¼dinnen und Juden stehe.
Vom Besuch des JÃ¼dischen Campus soll laut Merz die klare Botschaft ausgehen: "JÃ¼disches Leben gehÃ¶rt zu Deutschland." Die Bundesrepublik habe eine historische Verpflichtung, dieses Leben zu schÃ¼tzen. "Und die CDU ist wie keine zweite Partei in Deutschland diesem Auftrag innerlich fest verbunden", betonte der Kanzler.
Mit dem Besuch und der Sitzung auf dem JÃ¼dischen Campus setze das CDU-PrÃ¤sidium "ein klares Zeichen der Verbundenheit und UnterstÃ¼tzung fÃ¼r jÃ¼disches Leben in Deutschland", erklÃ¤rte die JÃ¼dische Gemeinde Chabad im Vorfeld.
Der JÃ¼dische Campus im Berliner Stadtteil Wilmersdorf ist nach Angaben der Gemeinde ein zentraler Ort der Begegnung, Bildung und des gesellschaftlichen Austauschs. Er unterbreitet Angebote fÃ¼r Kinder, Jugendliche und Familien und soll fÃ¼r "ein lebendiges, offenes und zeitgemÃ¤ÃŸes jÃ¼disches Leben in der Hauptstadt" stehen. Auf dem GelÃ¤nde gibt es bereits eine Kita, eine Grundschule und ein Gymnasium. Weitere Einrichtungen sind in der Planung.
Politik
Merz: JÃ¼disches Leben in Deutschland "so bedroht wie schon lange nicht mehr"
- AFP - 4. Mai 2026, 11:44 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht jÃ¼disches Leben in Deutschland 'so bedroht wie schon lange nicht mehr'. JÃ¼disches Leben zu schÃ¼tzen, sei eine historische Verpflichtung, betonte Merz.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht jÃ¼disches Leben in Deutschland "so bedroht wie schon lange nicht mehr". Es gebe "eine stark steigende Zahl von Straftaten, von Ãœbergriffen, von Schmierereien an HauswÃ¤nden mit antisemitischem Inhalt", sagte Merz am Montag auf dem JÃ¼dischen Campus in Berlin. Dort tagte das CDU-PrÃ¤sidium unter Merz' Vorsitz. Die CDU zeige mit ihrem Besuch, dass sie "voll und ohne jede EinschrÃ¤nkung" hinter den in Deutschland lebenden JÃ¼dinnen und Juden stehe.
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