VerdÃ¤chtiger Stromverbrauch fÃ¼hrt Polizei zu Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen

Cannabispflanze

Ein verdÃ¤chtig hoher Stromverbrauch hat die Polizei im nordrhein-westfÃ¤lischen SolingenÂ zu einer illegalen Cannabisplantage in einer Gewerbehalle gefÃ¼hrt. Sie fanden etwa 1400 Pflanzen sowie die zur Aufzucht benÃ¶tigte AusrÃ¼stung.

VerdÃ¤chtig hoher Stromverbrauch hat die Polizei im nordrhein-westfÃ¤lischen SolingenÂ zu einer illegalen Cannabisplantage in einer Gewerbehalle gefÃ¼hrt. Sie fanden dort rund 1400 Pflanzen und die zur Aufzucht benÃ¶tigte technische AusrÃ¼stung, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Montag mitteilten. VerdÃ¤chtige wurden zunÃ¤chst nicht gefasst.



Nach Ermittlerangaben rÃ¼ckten sie am Donnerstag nach einem Hinweis "auf einen sehr hohen und unerklÃ¤rlichen Stromverbrauch" in der Halle aus. Ein Richter hatte die Durchsuchung zuvor angeordnet. Demnach wurde der Strom unsachgemÃ¤ÃŸ genutzt, um die Aufzucht zu betreiben. Die Plantage erstreckte sich Ã¼ber vier RÃ¤ume. Alles wurde beschlagnahmt, beim Abbau der Anlage unterstÃ¼tzten EinsatzkrÃ¤fte des Technischen Hilfswerks.