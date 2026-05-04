Brennpunkte

VerdÃ¤chtiger Stromverbrauch fÃ¼hrt Polizei zu Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen

  • AFP - 4. Mai 2026, 11:46 Uhr
Bild vergrößern: VerdÃ¤chtiger Stromverbrauch fÃ¼hrt Polizei zu Cannabisplantage mit 1400 Pflanzen
Cannabispflanze
Bild: AFP

Ein verdÃ¤chtig hoher Stromverbrauch hat die Polizei im nordrhein-westfÃ¤lischen SolingenÂ zu einer illegalen Cannabisplantage in einer Gewerbehalle gefÃ¼hrt. Sie fanden etwa 1400 Pflanzen sowie die zur Aufzucht benÃ¶tigte AusrÃ¼stung.

VerdÃ¤chtig hoher Stromverbrauch hat die Polizei im nordrhein-westfÃ¤lischen SolingenÂ zu einer illegalen Cannabisplantage in einer Gewerbehalle gefÃ¼hrt. Sie fanden dort rund 1400 Pflanzen und die zur Aufzucht benÃ¶tigte technische AusrÃ¼stung, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Wuppertal am Montag mitteilten. VerdÃ¤chtige wurden zunÃ¤chst nicht gefasst.

Nach Ermittlerangaben rÃ¼ckten sie am Donnerstag nach einem Hinweis "auf einen sehr hohen und unerklÃ¤rlichen Stromverbrauch" in der Halle aus. Ein Richter hatte die Durchsuchung zuvor angeordnet. Demnach wurde der Strom unsachgemÃ¤ÃŸ genutzt, um die Aufzucht zu betreiben. Die Plantage erstreckte sich Ã¼ber vier RÃ¤ume. Alles wurde beschlagnahmt, beim Abbau der Anlage unterstÃ¼tzten EinsatzkrÃ¤fte des Technischen Hilfswerks.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Ermittler suchen erneut nach geraubtem Kelten-Goldschatz aus bayerischem Manching
    Ermittler suchen erneut nach geraubtem Kelten-Goldschatz aus bayerischem Manching

    Im Fall des im Jahr 2022 gestohlenen 2000 Jahre alten keltischen Goldschatzes aus einem Museum im bayerischen Manching haben Kunstfahnder des bayerischen Landeskriminalamts (LKA)

    Mehr
    Monster-Truck rast in Menge: Drei Tote bei Show in Kolumbien
    Monster-Truck rast in Menge: Drei Tote bei Show in Kolumbien

    Bei einer Show in Kolumbien ist ein Monster-Truck in die Zuschauermenge gerast und hat drei Menschen tÃ¶dlich verletzt. Mindestens 38 weitere Menschen erlitten bei dem UnglÃ¼ck am

    Mehr
    72-JÃ¤hriger stirbt bei Absturz von Segelflugzeug in Niedersachsen
    72-JÃ¤hriger stirbt bei Absturz von Segelflugzeug in Niedersachsen

    Ein 72-JÃ¤hriger ist beim Absturz eines Segelflugzeugs in einem Wald bei Salzhemmendorf in Niedersachsen ums Leben gekommen. RettungskrÃ¤fte versuchten noch vergeblich, den

    Mehr
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    Abnehmspritzen: Millionenstrafe in Frankreich wegen irrefÃ¼hrender WerbungÂ 
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    US-ZÃ¶lle sorgen fÃ¼r viel Beratungsbedarf bei deutschen Unternehmen
    Haribo steigert weltweiten Absatz 2025 um 4,5 Prozent
    Haribo steigert weltweiten Absatz 2025 um 4,5 Prozent
    US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r fast 56 Milliarden Dollar Ebay kaufen
    US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r fast 56 Milliarden Dollar Ebay kaufen
    Merz: JÃ¼disches Leben in Deutschland
    Merz: JÃ¼disches Leben in Deutschland "so bedroht wie schon lange nicht mehr"
    EU-Kommission stoppt FÃ¶rderung fÃ¼r chinesische Wechselrichter
    EU-Kommission stoppt FÃ¶rderung fÃ¼r chinesische Wechselrichter
    Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor
    Rewe-Chef wirft Markenherstellern unfaire Preispolitik vor
    GrÃ¼ne, SPD und Linke ziehen sich von X zurÃ¼ck
    GrÃ¼ne, SPD und Linke ziehen sich von X zurÃ¼ck
    Barmer-Studie: Klimaangst bei Jugendlichen nimmt ab
    Barmer-Studie: Klimaangst bei Jugendlichen nimmt ab
    Miersch: Wir sind gleichberechtigte Partner in einer Koalition
    Miersch: Wir sind gleichberechtigte Partner in einer Koalition

    Top Meldungen

    VW verschiebt Integration von Sachsen-Tochter
    VW verschiebt Integration von Sachsen-Tochter

    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen verschiebt die geplante Integration seiner Sachsen-Tochter offenbar um bis zu zwei Jahre. Das berichtet das "Handelsblatt" unter

    Mehr
    Haribo meldet Absatzrekord fÃ¼r 2025
    Haribo meldet Absatzrekord fÃ¼r 2025

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Haribo hat im Jahr 2025 so viele SÃ¼ÃŸigkeiten verkauft wie nie zuvor. Der Absatz des GoldbÃ¤ren-Herstellers legte weltweit um 4,5 Prozent zu,

    Mehr
    SPD-Fraktionschef Miersch kritisiert hohe Tankpreise
    SPD-Fraktionschef Miersch kritisiert hohe Tankpreise

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hÃ¤lt den Tankrabatt nicht fÃ¼r gescheitert, erwartet aber mehr. "Erst mal sind die Preise ja gesunken, aber

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts