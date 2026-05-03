Trump kÃ¼ndigt hÃ¶here ZÃ¶lle auf Autos aus der EU an - Angst vor Handelskrieg

AutotÃ¼rme von Volkswagen in Wolfsburg

Die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten zusÃ¤tzlichen EinfuhrzÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU haben in DeutschlandÂ Angst vor einem Handelskrieg geschÃ¼rt. Deutsche IndustrieverbÃ¤nde riefen dabei zur Deeskalation auf.

Die von US-PrÃ¤sident Donald Trump angekÃ¼ndigten hÃ¶heren EinfuhrzÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU haben in DeutschlandÂ Angst vor einem Handelskrieg geschÃ¼rt. Deutsche IndustrieverbÃ¤nde riefen am Wochenende dabei zur Deeskalation auf. Der EU-Handelspolitiker Bernd Lange kritisierte das Verhalten Trumps derweil als "schlichtweg inakzeptabel". SchlieÃŸlich halte die EU sich an das Handelsabkommen mit den USA aus dem vergangenen Jahr und arbeite an der rechtlichen Umsetzung.



Das MÃ¼nchner ifo-Institut warnte vor einem neuen Handelskrieg zwischen der EU und den USA, sollte BrÃ¼ssel nun tatsÃ¤chlich mit ZÃ¶llen auf US-Produkte reagieren. "Falls daraus ein neuer Handelskrieg wird, droht Deutschland 2026 eine Rezession", sagte Ifo-PrÃ¤sident Clemens Fuest der "Bild"-Zeitung.



Der deutsche Automobilindustrie-Verband VDA sprach von einer "erneuten undÂ schwerwiegenden Belastung der transatlantischen Beziehungen" und rief zur "Deeskalation" auf. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnte, Trumps AnkÃ¼ndigungen seien "eine erneute massive Herausforderung fÃ¼r die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen und gefÃ¤hrden sie Ã¼ber die Automobilindustrie hinaus".



Trump hatte am Freitag eine deutliche ErhÃ¶hung der EinfuhrzÃ¶lle auf Fahrzeuge aus der EU angekÃ¼ndigt. "Da die EuropÃ¤ische Union unser vereinbartes Handelsabkommen nicht einhÃ¤lt, werde ich in der kommenden Woche die ZÃ¶lle fÃ¼r aus der EuropÃ¤ischen Union in die USA eingefÃ¼hrte Pkw und Lkw erhÃ¶hen", schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social. "Der Zollsatz wird auf 25 Prozent angehoben."



Das im Sommer vergangenen Jahres vereinbarte Abkommen zwischen Washington und BrÃ¼ssel hatte die US-ZÃ¶lle auf Fahrzeuge und Ersatzteile aus der EU auf 15 Prozent begrenzt. Der US-PrÃ¤sident machte keine Angaben dazu, inwiefern die EU seiner Meinung nach gegen das Handelsabkommen verstÃ¶ÃŸt. Er warf insbesondere deutschen Autoherstellern wie Mercedes-Benz und BMW vor, US-BÃ¼rger Ã¼ber den Tisch zu ziehen. Trumps ZollankÃ¼ndigung erfolgte, kurz nachdem er Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag wegen dessen ablehnender Haltung zum Iran-Krieg scharf kritisiert hatte.



Die geplante Zoll-ErhÃ¶hung lasse sich als "Beginn eines Wirtschaftskriegs gegen Deutschland" interpretieren, erklÃ¤rte Auto-Experte Ferdinand DudenhÃ¶ffer. Die direkten Auswirkungen fÃ¼r die Autohersteller stufte DudenhÃ¶ffer allerdings als begrenzt ein. Er bezifferte die jÃ¤hrliche Zusatzlast auf voraussichtlich etwa 2,5 Milliarden Euro. Die Hersteller dÃ¼rften allerdings versuchen, einen Teil davon Ã¼ber hÃ¶here Preise an KÃ¤ufer in den USA weiterzugeben. Die MaÃŸnahmen lieÃŸen sich als gezielt gegen Deutschland gerichtet interpretieren, da die Exporte anderer europÃ¤ischer Autobauer in die USA "unwesentlich" seien.



Grundlage der Berechnungen DudenhÃ¶ffers sind Ausfuhren deutscher Hersteller von 409.000 Neuwagen aus Deutschland in die USA im Jahr 2025. WÃ¤hrend BMW und Mercedes durch groÃŸe eigene Werke in den USA Ã¼ber einen gewissen "Zollschutz" verfÃ¼gten, treffe die MaÃŸnahme Marken ohne eigene US-Fertigung wie Porsche und Audi voll.



Der Vorsitzende des Handelsausschusses im EU-Parlament, Bernd Lange (SPD), kritisierte, Trump hole "erneut den Zollhammer raus", um Druck auf die EuropÃ¤er auszuÃ¼ben. Der US-PrÃ¤sident liege mit seinen Ã„uÃŸerungen aber falsch: Die EU halte sich "sehr wohl" an das Handelsabkommen mit den USA aus dem vergangenen Jahr. "Wir arbeiten derzeit an der rechtlichen Umsetzung", erklÃ¤rte der SPD-Politiker. "Das sind normale demokratische Prozesse, die auch ein Donald Trump zu akzeptieren hat."



In der EU mÃ¼ssen das Europaparlament und der Rat der Mitgliedstaaten die Umsetzung per Gesetz beschlieÃŸen - das dauert mehrere Monate. Die Abgeordneten hatten ihre Arbeit an der Umsetzung im Januar zunÃ¤chst auf Eis gelegt, zunÃ¤chst wegen Trumps Drohungen gegen GrÃ¶nland. SpÃ¤ter sorgten das Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA gegen die US-ZÃ¶lle sowie die EinfÃ¼hrung neuer SonderzÃ¶lle fÃ¼r Unsicherheit. Ende MÃ¤rz stimmte das EU-Parlament der Abschaffung der ZÃ¶lle auf Industrieprodukte aus den USA dann zu - unter der Bedingung, dass die USA nicht wieder ihre ZÃ¶lle erhÃ¶hen.



Von der Vertretung der EU in Washington hieÃŸ es nun zu Trumps AnkÃ¼ndigungen, "sollten die USA MaÃŸnahmen ergreifen, die der gemeinsamen Vereinbarung widersprechen, werden wir uns alle Optionen offenhalten, um die Interessen der EU zu schÃ¼tzen".



Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) betonte, die deutsche Wirtschaft sei "auf verlÃ¤ssliche und stabile Rahmenbedingungen imÂ transatlantischen Handel angewiesen". Die EU solle daher die Umsetzung der Handelsvereinbarungen "unbeirrt fortsetzen", aber zugleich "klarstellen, dass einseitige Eskalationen nicht ohne Reaktion bleiben". Parallel sollten andere Handelspartnerschaften wie das gerade in Kraft getretene Mercosur-Abkommen zwischen der EU und sÃ¼damerikanischen Staaten ausgebaut werden.



Der BDI mahnte, zwar beschÃ¤digten die USA "mit immer neuen Provokationen das gegenseitige Vertrauen", dennoch sei ein weiteres Aufschieben der Vereinbarungen keine Option. Es gelte jetzt, "weiteren Eskalationen vorzubeugen".