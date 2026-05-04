Die US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r rund 55,5 Milliarden Dollar (47,3 Milliarden Euro) die Online-Plattform Ebay kaufen, um einen "wahren Konkurrenten" zum Online-Handelsriesen Amazon zu schaffen. Gamestop habe bereits seit Anfang Februar Aktien an Ebay gekauft und besitze so aktuell rund fÃ¼nf Prozent der Anteile, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. FÃ¼r weitere Ebay-Aktien bietet Gamestop 125 Dollar pro StÃ¼ck, das wÃ¤ren demnach 46 Prozent mehr als der Durchschnittskurs seit Anfang Februar.
Gamestop war am Freitag bei BÃ¶rsenschluss knapp 11,9 Milliarden Dollar an der BÃ¶rse wert, Ebay 46,2 Milliarden Dollar.
"Ebay sollte mehr wert sein und wird mehr wert sein", sagte Gamestop-Chef Ryan Cohen dem "Wall Street Journal" am Sonntag. "Ich habe vor, Ebay in ein Unternehmen zu verwandeln, das mehrere hundert Milliarden Dollar wert ist." Er habe eine verbindliche Zusage der TD Bank Ã¼ber einen 20-Milliarden-Dollar-Kredit fÃ¼r die Ãœbernahme. Gamestop erklÃ¤rte zudem, das Unternehmen verfÃ¼ge Ã¼ber eigene Barmittel in HÃ¶he von rund 9,4 Milliarden Dollar.
Dazu kÃ¤men Einsparungen bei Ebay in HÃ¶he von zwei Milliarden Dollar in den zwÃ¶lf Monaten nach der Ãœbernahme - und dies wiederum werde zu einem Gewinnsprung fÃ¼hren. Gamestop-Chef Cohen sagte dem "Wall Street Journal", sollte das Management von Ebay sich nicht offen fÃ¼r die Ãœbernahme zeigen, werde er sich direkt an die AktionÃ¤re wenden. Die nÃ¤chste Hauptversammlung ist im Juni geplant.Â Ebay reagierte zunÃ¤chst nicht auf die Mitteilung.
Cohen ist seit Januar 2021 Chef von Gamestop. Er persÃ¶nlich besitze neun Prozent der Anteile an der Videospielkette und bekomme weder Gehalt noch Boni, erklÃ¤rte das Unternehmen. Auch einen "goldenen Fallschirm", sollte er Gamestop verlassen, gebe es nicht.
Wirtschaft
US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r fast 56 Milliarden Dollar Ebay kaufen
- AFP - 4. Mai 2026, 08:46 Uhr
Die US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r rund 55,5 Milliarden Dollar (47,3 Milliarden Euro) die Online-Plattform Ebay kaufen, um einen 'wahren Konkurrenten' zum Online-Handelsriesen Amazon zu schaffen. Das teilte Gamestop am Sonntag mit.
Die US-Videospielkette Gamestop will fÃ¼r rund 55,5 Milliarden Dollar (47,3 Milliarden Euro) die Online-Plattform Ebay kaufen, um einen "wahren Konkurrenten" zum Online-Handelsriesen Amazon zu schaffen. Gamestop habe bereits seit Anfang Februar Aktien an Ebay gekauft und besitze so aktuell rund fÃ¼nf Prozent der Anteile, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. FÃ¼r weitere Ebay-Aktien bietet Gamestop 125 Dollar pro StÃ¼ck, das wÃ¤ren demnach 46 Prozent mehr als der Durchschnittskurs seit Anfang Februar.
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