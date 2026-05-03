Wirtschaft

Thyssenkrupp setzt GesprÃ¤che mit Jindal Ã¼ber Verkauf von Stahlsparte aus

  • AFP - 3. Mai 2026, 14:26 Uhr
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Thyssenkrupp-Konzernzentrale
Bild: AFP

Der Essener Konzern Thyssenkrupp hat die laufenden GesprÃ¤che mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Ã¼ber einen Verkauf seiner Stahlsparte vorerst ausgesetzt. Grundannahmen und Voraussetzungen fÃ¼r das geplante GeschÃ¤ft hÃ¤tten sich verÃ¤ndert, hieÃŸ es.

Der Essener Konzern Thyssenkrupp hat die laufenden GesprÃ¤che mit dem indischen Stahlkonzern Jindal Ã¼ber einen Verkauf seiner Stahlsparte vorerst ausgesetzt. "Die ursprÃ¼nglichen Grundannahmen und Voraussetzungen fÃ¼r eine mÃ¶gliche VerÃ¤uÃŸerung von thyssenkrupp Steel haben sich in den vergangenen Monaten deutlich geÃ¤ndert", hieÃŸ es in einer Mitteilung von Thyssenkrupp am Wochenende. Es gebe "groÃŸe Fortschritte" bei der Neuausrichtung des Stahlsegments, hieÃŸ unter anderem unter Hinweis auf den mit der IG Metall abgeschlossenen Sanierungstarifvertrag.

Die VerkaufsgesprÃ¤che zwischen Thyssenkrupp und Jindal Ã¼ber die Stahlsparte waren im vergangenen September aufgenommen worden. Der indische Konzern hatte zugesagt, deren Ã¶kologische Transformation fortzusetzen und die Anlage in Deutschland mit Eisenerz aus Jindal-Minen in Kamerun zu beliefern. Die Stahlsparte von Thyssenkrupp kriselte seit Jahren, die Umstellung der hÃ¶chst energieintensiven Stahlproduktion auf grÃ¼ne Energie ist zugleich sehr teuer.

Thyssenkrupp verwies nun aber in einer Mitteilung vom Samstag auf "ein deutlich verÃ¤ndertes und grundlegend vorteilhafteres regulatorisches Umfeld fÃ¼r die Stahlindustrie in Europa", wodurch sich fÃ¼r den Sektor ein erhebliches verbessertes Stabilisierungs- und AufwÃ¤rtspotenzial biete. Auch gebe es Willensbekundungen der EU, die europÃ¤ische Stahlindustrie besser vor globalen ÃœberkapazitÃ¤ten und Dumping zu schÃ¼tzen und gleichzeitig die Umstellung auf klimafreundliche Stahlproduktion weiter zu stÃ¤rken.Â 

"Jindal war wÃ¤hrend der gesamten GesprÃ¤che ein konstruktiver und engagierter Partner. Wir haben jedoch gemeinsam beschlossen, die Verhandlungen vorerst auszusetzen", hieÃŸ es weiter. "Insgesamt seien "die Voraussetzungen fÃ¼r eine profitable FortfÃ¼hrung von thyssenkrupp Steel so gut wie lange nicht mehr", hieÃŸ es.

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