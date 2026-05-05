Industrie-Studie: Enormes Potenzial durch Recycling und Wiederverwendung

Lithium-Recycling

Deutsche Unternehmen sind bei vielen wichtigen Rohstoffen auf Importe angewiesen. Abhilfe fÃ¼r dieses sich verschÃ¤rfende Problem des deutschen Industriestandorts kÃ¶nnte zumindest teilweise ein stÃ¤rkerer Fokus auf Recycling und Wiederverwertung leisten.

Deutsche Unternehmen sind bei vielen wichtigen Rohstoffen vollstÃ¤ndig auf Importe angewiesen. Abhilfe fÃ¼r dieses sich verschÃ¤rfende Problem des deutschen Industriestandorts kÃ¶nnte zumindest teilweise ein stÃ¤rkerer Fokus auf Recycling und Wiederverwertung leisten, wie eine Studie des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) ergab. "Recycling und Wiederverwendung kÃ¶nnten bis 2045 zwischen 20 und 40 Prozent der Rohstoffimporte ersetzen", erklÃ¤rte der Verband am Dienstag.



"Bei Rohstoffen wie Lithium, Nickel und Seltenen Erden liegt die Importquote bei nahezu 100 Prozent", betonten die vom BDI beauftragten Experten des Beratungsunternehmens Boston Consulting Group. "Entsprechend schlagen geopolitische Spannungen, Exportrestriktionen und PreissprÃ¼nge direkt auf Lieferketten und WettbewerbsfÃ¤higkeit durch." Diese Materialien sind speziell fÃ¼r Zukunftstechnologien etwa im Energiebereich oder auch E-Autos und Rechenzentren nÃ¶tig.Â



Die Studie betont zudem die weltweit steigende Nachfrage und die entsprechende Preisentwicklung fraglicher Rohstoffe: "Kupfer und Aluminium verteuerten sich in den vergangenen fÃ¼nf Jahren um rund 60 Prozent, und der Lithiumpreis schwankte zwischen 10.000 und mehr als 50.000 Euro pro Tonne." Auch der Silberpreis sei wegen der wachsenden Nachfrage aus ElektromobilitÃ¤t und Erneuerbaren Energien stark gestiegen, "wÃ¤hrend die FÃ¶rderkapazitÃ¤ten global kaum Schritt halten konnten".



Vor diesem Hintergrund sei die hohe ImportabhÃ¤ngigkeit "schon heute die Achillesferse des Industriestandorts Deutschland", erklÃ¤rte BDI-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Holger LÃ¶sch. "Kreislaufwirtschaft kann helfen, diese Verwundbarkeit zu verringern - zusammen mit mehr Diversifizierung sowie heimischer RohstofffÃ¶rderung und -verarbeitung."



Die Boston Consulting Group (BCG) hat den Angaben nach die Effekte eines stÃ¤rkeren Fokusses auf die Kreislaufwirtschaft auf die Branchen MobilitÃ¤t, Maschinenbau, Bauwesen, Energie sowie Textil untersucht. Es zeige sich, dass Recyceln und Wiederverwerten "kein reines Nachhaltigkeitsthema, sondern in vielen Bereichen ein zukunftsfÃ¤higes GeschÃ¤ftsmodell" sei, erklÃ¤rt Patrick Herhold von der BCG.



Zudem habe Deutschland dank seiner industriellen Basis und technologischen StÃ¤rke "gute Voraussetzungen, um aus einer ambitionierten Circular Economy einen Standortvorteil zu entwickeln". Etwa kÃ¶nne der deutsche Maschinenbau bei Sortier- und Recycling-Technologien "als TechnologiefÃ¼hrer eine SchlÃ¼sselrolle einnehmen".



"Kreislaufwirtschaft stÃ¤rkt den Industriestandort gleich doppelt: Sie reduziert kritische AbhÃ¤ngigkeiten und schafft zusÃ¤tzliche WertschÃ¶pfung in Deutschland", erklÃ¤rte LÃ¶sch vom BDI.Â