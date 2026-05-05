Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit im privaten Umfeld soll AuslÃ¶ser der Leipziger Amokfahrt mit bislang mindestens zwei Toten, drei Schwerverletzten und zwei Dutzend weiteren Betroffenen gewesen sein.
Die Polizei Ã¤uÃŸerte sich noch nicht zu dem mÃ¶glichen Tatmotiv, bestÃ¤tigte aber, dass jedenfalls "nicht von einem politischen oder religiÃ¶sen Motiv" des TÃ¤ters ausgegangen werde.
Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem Amokfahrer um einen 33-jÃ¤hrigen Haustechniker aus Leipzig handeln, der verheiratet und Vater eines Kindes ist. Er soll auÃŸerdem als Trainer in einem Leipziger Boxclub, insbesondere fÃ¼r Kinder tÃ¤tig gewesen sein.
Der Beschuldigte soll am Dienstag dem Haftrichter vorgefÃ¼hrt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes.
Brennpunkte
Streit soll AuslÃ¶ser von Leipziger Amokfahrt gewesen sein
- dts - 5. Mai 2026, 06:45 Uhr
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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit im privaten Umfeld soll AuslÃ¶ser der Leipziger Amokfahrt mit bislang mindestens zwei Toten, drei Schwerverletzten und zwei Dutzend weiteren Betroffenen gewesen sein.
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