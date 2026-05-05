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Streit soll AuslÃ¶ser von Leipziger Amokfahrt gewesen sein

  • dts - 5. Mai 2026, 06:45 Uhr
Bild vergrößern: Streit soll AuslÃ¶ser von Leipziger Amokfahrt gewesen sein
Auto fÃ¤hrt in Leipzig in Menschenmenge am 04.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Ein Streit im privaten Umfeld soll AuslÃ¶ser der Leipziger Amokfahrt mit bislang mindestens zwei Toten, drei Schwerverletzten und zwei Dutzend weiteren Betroffenen gewesen sein.

Die Polizei Ã¤uÃŸerte sich noch nicht zu dem mÃ¶glichen Tatmotiv, bestÃ¤tigte aber, dass jedenfalls "nicht von einem politischen oder religiÃ¶sen Motiv" des TÃ¤ters ausgegangen werde.

Dem Vernehmen nach soll es sich bei dem Amokfahrer um einen 33-jÃ¤hrigen Haustechniker aus Leipzig handeln, der verheiratet und Vater eines Kindes ist. Er soll auÃŸerdem als Trainer in einem Leipziger Boxclub, insbesondere fÃ¼r Kinder tÃ¤tig gewesen sein.

Der Beschuldigte soll am Dienstag dem Haftrichter vorgefÃ¼hrt werden. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes und versuchten Mordes.

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