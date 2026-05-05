Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht grundsÃ¤tzlich aus. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
"Wir behalten die Lage im Blick und schauen, was erforderlich ist, damit das Tanken fÃ¼r alle bezahlbar bleibt", sagte Schnieder dem RND. Einzelne Branchen und Verkehrsteilnehmer seien auf das Auto oder den Lkw angewiesen und brÃ¤uchten UnterstÃ¼tzung. "Insofern ist es ein wichtiges Signal. Der Tankrabatt ist eine richtige Entscheidung", betonte Schnieder.
Seit dem 1. Mai hat der Bund die Steuern fÃ¼r einen Liter Sprit um rund 17 Cent gesenkt. Dies wurde bislang jedoch noch nicht vollstÃ¤ndig an die Kunden weitergegeben, wÃ¤hrend die Ã–lpreise gleichzeitig sanken.
Finanzen
Verkehrsministewr schlieÃŸt VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht aus
- dts - 5. Mai 2026, 06:31 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) schlieÃŸt eine VerlÃ¤ngerung des Tankrabatts nicht grundsÃ¤tzlich aus. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland".
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