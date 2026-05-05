SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Wiese: MÃ¼ssen jetzt die Ã„rmel hochkrempeln

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Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition hat sich SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese unzufrieden mit dem bisher Erreichten gezeigt und weitere Anstrengungen angemahnt. 'Wir mÃ¼ssen jetzt die Ã„rmel hochkrempeln.'

Ein Jahr nach dem Start der schwarz-roten Regierungskoalition hat sich SPD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Dirk Wiese unzufrieden mit dem bisher Erreichten gezeigt und weitere Anstrengungen angemahnt. "Wir sind auch nicht zufrieden, wie es momentan lÃ¤uft", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Und ehrlicherweise, wir mÃ¼ssen jetzt die Ã„rmel hochkrempeln." Zuletzt habe es "zu viel geruckelt" und es habe "viel zu viele Kommentare von der Seitenlinie" vom jeweiligen Koalitionspartner gegeben.



Es gehe nun darum, die groÃŸen Reformen anzupacken und zum Abschluss zu bringen, forderte Wiese mit Blick auf Themen wie Gesundheit und Sozialstaat. Dabei mÃ¼sse die interne Zusammenarbeit besser funktionieren und "nicht so viel Ã¼ber die Ã–ffentlichkeit diskutiert" werden, fuhr der ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Sozialdemokraten fort.



Er zeigte sich dabei zuversichtlich, dass das mit dem Koalitionspartner gelingt. Es sei "unser klarer Anspruch gemeinsam mit CDU und CSU, dass diese Koalition erfolgreich regiert", sagte Wiese in der ARD. "Die Union ist nicht unser politischer Gegner." Der politische Gegner "steht rechts, will ein anderes Land" und er wolle nicht, "dass die erfolgreich werden", sagte Wiese.



Am Mittwoch jÃ¤hrt sich zum ersten Mal die Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler. Merz versprach einen Politikwechsel und will vor allem die Wirtschaft stÃ¤rken.