Schneider widerspricht Reiche in Energiepolitik

Carsten Schneider und Katherina Reiche (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Umweltminister Carsten Schneider (SPD) widerspricht seiner Kabinettskollegin Katherina Reiche (CDU) in zentralen Fragen der Energiepolitik. Die Aussage der Wirtschaftsministerin stimme zwar, dass die erneuerbaren Energien bisher nur 20 Prozent der verbrauchten Energie in Deutschland bereitstellten, schreibt der fÃ¼r den Klimaschutz zustÃ¤ndige Minister in einem Gastbeitrag fÃ¼r die FAZ. "Dennoch fÃ¼hrt die Rechnung in die Irre, denn sie bezieht sich nur auf den PrimÃ¤renergiebedarf", kontert Schneider, ohne Reiche direkt beim Namen zu nennen.



Der PrimÃ¤renergiebedarf umfasse auch gewaltige Umwandlungs- und Transportverluste, belehrt der Minister die Kollegin, "die nur dadurch entstehen, dass wir die ineffizienten EnergietrÃ¤ger Kohle und Ã–l einsetzen". Ein Verbrennungsmotor setze nur 25 bis 40 Prozent der eingesetzten Energie in Bewegung um, argumentiert Schneider. "Elektrische Antriebe bringen 80 bis 90 Prozent auf die StraÃŸe."



Zuvor hatte Reiche ebenfalls in der FAZ darauf aufmerksam gemacht, dass erneuerbare Quellen inzwischen zwar mehr als die HÃ¤lfte des Bedarfs an ElektrizitÃ¤t deckten. Am deutschen Gesamtenergieverbrauch, also einschlieÃŸlich etwa Verkehr und WÃ¤rme, betrage ihr Anteil jedoch nur ein FÃ¼nftel. TatsÃ¤chlich ist die Aussage auch jenseits des von Schneider als irrefÃ¼hrend bezeichneten PrimÃ¤renergieverbrauchs korrekt. Die Internationale Energieagentur IEA, die EU und die Weltbank messen den Gesamtendenergieverbrauch TFEC oder den Bruttoendenergieverbrauch GFEC. Diese Betrachtungen blenden die Umwandlungsverluste der fossilen Erzeugung aus. Selbst so berechnet zeigen die jÃ¼ngsten Daten fÃ¼r die Erneuerbaren in Deutschland nur einen Anteil von maximal 22,5 Prozent.



Reiche wird vorgeworfen, ihr jÃ¼ngster "Hattrick" von drei GesetzentwÃ¼rfen bremse die Energiewende aus. Dazu gehÃ¶ren die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) mit Abstrichen an der privaten SolarfÃ¶rderung, die Kraftwerksstrategie zum Bau neuer Gasanlagen als Erzeugungspuffer fÃ¼r Dunkelflauten sowie - drittens - das Netzpaket zum Anreiz fÃ¼r Solar-, Windparks und Speicher, sich dort anzusiedeln, wo ihr Strom wirklich abtransportiert werden kann.



Schneider geht Reiche nicht direkt an, doch lÃ¤sst sich aus seinem Beitrag deutliche Skepsis gegen ihre PlÃ¤ne herauslesen. So schreibt er: "Es wÃ¤re absurd, in der Energiewende gerade jetzt zu schlingern." Die gegenwÃ¤rtige Preiskrise zeige, wie verwundbar die AbhÃ¤ngigkeit von auslÃ¤ndischem Ã–l und Gas Deutschland mache. Wind und Sonne seien "Sicherheitsenergien". Die Energiewende sei "wirtschaftlich und geopolitisch rational". MobilitÃ¤t und WÃ¤rme zu elektrifizieren, fÃ¼hre zu Investitionen in heimische Technologien und mehr WertschÃ¶pfung, das "senkt den Verbrauch und entlastet den Geldbeutel".



Reiches BefÃ¼rchtung ist eine gegenteilige: dass die zu starke Konzentration auf die Erneuerbaren sowohl die Bezahlbarkeit als auch die Versorgungssicherheit gefÃ¤hrdet. Sofort aus den Fossilen auszusteigen und zugleich die Erneuerbaren stÃ¤rker auszubauen - "so einfach ist das nicht", hatte sie in der FAZ geschrieben. WÃ¤hrend sich Deutschland an "schÃ¶ne Zahlen" klammere, "die unser schlechtes Gewissen besÃ¤nftigen", darunter die KlimaneutralitÃ¤t bis 2045, seien die Strompreise regelrecht explodiert, monierte Reiche: "Unsere Industrie blutet aus, die Deindustrialisierung beschleunigt sich." Das klingt ganz anders als bei Schneider, der von Entlastungen fÃ¼r den Geldbeutel spricht und schreibt: "Die grÃ¼ne Wirtschaft ist ein Wachstumsmarkt, auch aus diesen wirtschaftspolitischen GrÃ¼nden halten wir an den Klimazielen fest."

