Umfrage: 76 Prozent fÃ¼r stÃ¤rkere Besteuerung sehr hoher Einkommen

Menschen in einer FuÃŸgÃ¤ngerzone (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Eine deutliche Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung von Menschen mit sehr hohen Einkommen aus. 76 Prozent der Befragten den Vorschlag fÃ¼r sinnvoll, Menschen mit einem Jahreseinkommen von mehr als 300.000 Euro stÃ¤rker zu besteuern, berichten das Magazin "Stern" und der Sender RTL, die die Umfrage in Auftrag gegeben haben. 22 Prozent lehnen den Vorschlag ab, zwei Prozent antworteten mit "weiÃŸ nicht".



Bewohner in Ost und West sind sich bei dieser Frage ebenso einig wie die Einkommensgruppen. Selbst Besserverdiener mit einem Haushaltseinkommen von 4.000 Euro oder mehr im Monat sprechen sich mit 74 Prozent fÃ¼r eine hÃ¶here Besteuerung von Reichen aus.



Etwas weiter auseinander gehen die Meinungen bei den AnhÃ¤ngern der Regierungskoalition: 73 Prozent derer, die es mit CDU/CSU halten, sind dafÃ¼r, bei der SPD sind es 89 Prozent. Die hÃ¶chsten Zustimmungswerte findet der Vorschlag bei WÃ¤hlern der GrÃ¼nen mit 95 Prozent. GrÃ¶ÃŸere Vorbehalte Ã¤uÃŸern dagegen AnhÃ¤nger der AfD - 38 Prozent halten den Vorschlag nicht fÃ¼r sinnvoll. FÃ¼r die Erhebung wurden 1.000 BÃ¼rger am 29. und 30. April befragt.



Hintergrund der Debatte ist eine Ã„uÃŸerung von CSU-Chef Markus SÃ¶der. Er hatte in der Sendung "Arena" der ARD gesagt, eine sogenannte Reichensteuer sei fÃ¼r ihn kein Tabu. Mit den zusÃ¤tzlichen Einnahmen kÃ¶nnten Menschen mit mittlerem oder niedrigem Einkommen entlastet werden. In den Tagen nach der Sendung machte SÃ¶der allerdings auch klar, dass er den SolidaritÃ¤tszuschlag abschaffen will. Weil dieser 2025 nur noch ab einem zu versteuernden Einkommen von 73.483 Euro zu zahlen war, wÃ¼rden von der Abschaffung vor allem hÃ¶here Einkommen profitieren.



Angesichts der engen Haushaltslage diskutieren Vertreter der Regierungskoalition eine stÃ¤rkere Beteiligung von Besserverdienern. Vor allem die SPD forderte in der Vergangenheit eine ErhÃ¶hung des Spitzensteuersatzes. Die Union hatte das bisher blockiert. Auch SÃ¶der hatte bislang eine ErhÃ¶hung von Steuern und Abgaben kategorisch abgelehnt.

