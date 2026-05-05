Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht fÃ¼r Deutschland keinen Mangel an Kerosin. "Wir haben ein Preisproblem, aber kein Problem mit der Versorgung", sagte Schnieder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe).
Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen kÃ¶nnten. In Fernost sei dies jedoch anders, und das kÃ¶nne die VerfÃ¼gbarkeit von FlÃ¼gen und deren Preise beeinflussen, erklÃ¤rte er.
Auf die Frage, ob man deshalb lieber RÃ¼gen statt Bali als Reiseziel wÃ¤hlen solle, antwortete Schnieder, man kÃ¶nne "wunderbar im Inland Urlaub machen, auch dort, wo ich herkomme, in der Eifel". Als Verkehrsminister werde er jedoch keine Reiseempfehlungen abgeben.
Wirtschaft
Schnieder erwartet keinen Kerosinmangel in Deutschland
- dts - 5. Mai 2026
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht fÃ¼r Deutschland keinen Mangel an Kerosin. "Wir haben ein Preisproblem, aber kein Problem mit der Versorgung", sagte Schnieder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe).
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, hat die PlÃ¤ne der EU-Kommission, die Leitlinien fÃ¼r Unternehmensfusionen zu lockern,Mehr
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) will die Sparvorgaben fÃ¼r ihr Ressort Ã¼ber KÃ¼rzungen beim Wohngeld erreichen. Das berichtet dasMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Personalrat im Bundeswirtschaftsministerium Ã¼bt scharfe Kritik an der Einstellungspraxis von Ministerin Katherina Reiche (CDU). DasMehr
Top Meldungen
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin des Bezahldienstes Wero hat die PlÃ¤ne der EuropÃ¤ischen Zentralbank fÃ¼r einen digitalen Euro scharf kritisiert. Sie habeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission will die EU-Entwaldungsrichtlinie, mit der die Abholzung von WÃ¤ldern verhindert werden soll, Ã¼berarbeiten.Mehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Im April 2026 haben die Kraftstoffpreise in Deutschland neue HÃ¶chststÃ¤nde erreicht. Autofahrer zahlten im Durchschnitt 2,109 Euro fÃ¼r einenMehr