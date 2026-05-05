Schnieder erwartet keinen Kerosinmangel in Deutschland

Kerosin-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sieht fÃ¼r Deutschland keinen Mangel an Kerosin. "Wir haben ein Preisproblem, aber kein Problem mit der Versorgung", sagte Schnieder dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe).



Es gebe ausreichend Raffinerien, die Kerosin herstellen kÃ¶nnten. In Fernost sei dies jedoch anders, und das kÃ¶nne die VerfÃ¼gbarkeit von FlÃ¼gen und deren Preise beeinflussen, erklÃ¤rte er.



Auf die Frage, ob man deshalb lieber RÃ¼gen statt Bali als Reiseziel wÃ¤hlen solle, antwortete Schnieder, man kÃ¶nne "wunderbar im Inland Urlaub machen, auch dort, wo ich herkomme, in der Eifel". Als Verkehrsminister werde er jedoch keine Reiseempfehlungen abgeben.

