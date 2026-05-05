CDU-Wirtschaftsrat drÃ¤ngt auf mehr Tempo bei Staatsmodernisierung

Wirtschaftsrat der CDU (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-nahe Interessensverband Wirtschaftsrat der CDU fordert von Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) mehr Tempo bei der Staatsmodernisierung.



"Zentral ist, dass Reformen nicht mehr nur diskutiert, sondern umgesetzt werden", heiÃŸt es in einem Positionspapier, Ã¼ber das die "Rheinische Post" (Dienstagausgabe) berichtet. Es brauche eine "entschlossene Staatsmodernisierung, die Verwaltung, Regulierungen und Entscheidungsprozesse neu ausrichtet".



Nur ein effizienter, verstÃ¤ndlicher, digital vernetzter und serviceorientierter Staat kÃ¶nne die WettbewerbsfÃ¤higkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland sichern und die Versprechen der Sozialen Marktwirtschaft in einer digitalisierten Welt einlÃ¶sen, schreibt der Wirtschaftsrat. Der Staat mÃ¼sse Aufgaben und Ausgaben kontinuierlich hinterfragen und sich auf zentrale Kernaufgaben konzentrieren, etwa Rechtsstaat, Bildung und digitale SouverÃ¤nitÃ¤t. Verwaltungsprozesse mÃ¼ssten von der Lebenswelt und der Praxis der Unternehmen und BÃ¼rger aus gedacht werden.



Wolfgang Steiger, GeneralsekretÃ¤r des Wirtschaftsrates, sagte der Zeitung, an Erkenntnissen und VorschlÃ¤gen zur Staatsmodernisierung mangele es nicht, die Probleme seien klar benannt. Entscheidend sei jetzt, endlich in die Umsetzung zu kommen und die Verwaltung konsequent zu vereinfachen und zu digitalisieren. Nur so werde der Staat wieder handlungsfÃ¤hig. Das sei die Grundlage fÃ¼r WettbewerbsfÃ¤higkeit und Wohlstand.



Das Positionspapier soll am Dienstag im Rahmen des "Wirtschaftstags" des Verbands an Philipp Amthor (CDU), Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r im Digitalministerium, Ã¼bergeben werden.

