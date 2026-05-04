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Ukraine erklÃ¤rt Waffenruhe ab Mittwoch - Russland ab Freitag

  • dts - 4. Mai 2026, 23:28 Uhr
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Frontverlauf in der Ukraine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Kiew (dts Nachrichtenagentur) - Nach der AnkÃ¼ndigung des Kremls, am Freitag und Samstag die Waffen schweigen zu lassen, hat die Ukraine eine Feuerpause bereits ab Mittwoch angekÃ¼ndigt.

Russlands PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, trotz anderslautender Meldungen in den sozialen Medien habe man keine offiziellen Signale Russlands bezÃ¼glich einer Einstellung der Kampfhandlungen erhalten. "Bis heute gab es keinen offiziellen Appell an die Ukraine bezÃ¼glich der ModalitÃ¤ten einer Einstellung der Kampfhandlungen, wie sie in russischen sozialen Medien behauptet werden", sagte er.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine dem menschlichen Leben einen weitaus hÃ¶heren Wert beimesse als jeder "Jahrestagsfeier". "In diesem Sinne verkÃ¼nden wir einen Waffenstillstand ab Mitternacht vom 5. auf den 6. Mai", erklÃ¤rte er. Laut Selenskyj bleibe bis dahin genÃ¼gend Zeit, um die Wirksamkeit des Waffenstillstands zu gewÃ¤hrleisten. "Wir werden ab diesem Zeitpunkt auf Gegenseitigkeit handeln. Es ist an der Zeit, dass die russische FÃ¼hrung konkrete Schritte zur Beendigung des Krieges unternimmt, insbesondere da das russische Verteidigungsministerium der Ansicht ist, ohne den guten Willen der Ukraine keine MilitÃ¤rparade in Moskau abhalten zu kÃ¶nnen", fÃ¼gte er hinzu.

Russland hatte zuvor einseitig eine Waffenruhe fÃ¼r 8. und 9. Mai erklÃ¤rt. Anlass sei das Gedenken an den Tag des Sieges, meldeten russische Staatsmedien am Montag unter Berufung auf die MilitÃ¤rfÃ¼hrung. Wladimir Putin habe die Entscheidung als Oberbefehlshaber selbst getroffen, hieÃŸ es.

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