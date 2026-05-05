Monopolkommission kritisiert EU-PlÃ¤ne fÃ¼r Unternehmensfusionen

EU-Fahne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, hat die PlÃ¤ne der EU-Kommission, die Leitlinien fÃ¼r Unternehmensfusionen zu lockern, deutlich kritisiert.



"Das Argument, Europa brauche Fusionen zu Megakonzernen, um global konkurrenzfÃ¤hig zu sein, klingt auf den ersten Blick Ã¼berzeugend, ist aber empirisch nicht belegt", sagte Duso dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgaben). Die Konzentration auf wenige GroÃŸkonzerne schwÃ¤che hingegen langfristig die Innovationsdynamik und schaffe neue wirtschaftliche AbhÃ¤ngigkeiten.



Er verwies auf die ursprÃ¼nglich geplante Fusion von Siemens und Alstom, die zu einem europÃ¤ischen Champion im Wettbewerb mit dem chinesischen Unternehmen CRRC hÃ¤tte fÃ¼hren sollen, die jedoch von der EU-Kommission untersagt wurde. Heute hÃ¤tten beide Unternehmen unabhÃ¤ngig voneinander ihre internationale Position gestÃ¤rkt und CRRC sei nach wie vor kaum in Europa prÃ¤sent. "Starker Wettbewerb innerhalb Europas schlieÃŸt internationale WettbewerbsfÃ¤higkeit also nicht aus, sondern fÃ¶rdert sie", erklÃ¤rte der Ã–konom.



Duso kritisierte, dass Fusionen kÃ¼nftig zwar stÃ¤rker mit Kosteneinsparungen begrÃ¼ndet werden kÃ¶nnten, diese aber nicht an Kunden weitergegeben wÃ¼rden. "Die Gefahr ist real", sagte er. Wenn Fusionen zu stÃ¤rkerer Marktkonzentration fÃ¼hrten, fehle der Druck, Kosteneinsparungen in Form niedrigerer Preise weiterzugeben. In der Praxis beobachte man hÃ¤ufig, dass Synergien vor allem durch Stellenabbau realisiert wÃ¼rden, wÃ¤hrend die Verbraucher leer ausgingen, so Duso. Der Ã–konom forderte, dass Unternehmen belastbar und konkret nachweisen mÃ¼ssten, dass diese Gewinne tatsÃ¤chlich an Konsumenten weitergegeben wÃ¼rden - mit echten InvestitionsplÃ¤nen und empirischer Evidenz, nicht mit vagen Versprechen auf dem Papier.

