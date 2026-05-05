Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat die Koalition vor Ã„nderungen an der Gesundheitsreform gewarnt, die zulasten der Einsparungen gehen wÃ¼rden.
"Unser Ziel ist klar: Wir wollen Spitzenmedizin in der Behandlung und StabilitÃ¤t bei den BeitrÃ¤gen", sagte Hoffmann dem "Focus". Deshalb kÃ¶nne es nur VerÃ¤nderungen geben, die das Finanzvolumen nicht schmÃ¤lern. Bis zum Juli wolle man das Reformpaket erfolgreich abschlieÃŸen.
Hoffmann kÃ¼ndigte gleichwohl eine grÃ¼ndliche PrÃ¼fung der Reform an. Die Regierungsfraktionen wÃ¼rden das parlamentarische Verfahren nutzen, um den Gesetzentwurf zur GKV-Reform intensiv zu prÃ¼fen und mÃ¶gliche Korrekturen vorzunehmen. Das werde den Reformprozess so nach vorne bringen, dass das Gesamtpaket unterm Strich als gerecht empfunden werden kÃ¶nne, kÃ¼ndigte der CSU-Politiker an.
Vergangene Woche hatte das Kabinett ein Spargesetz fÃ¼r die Krankenkassen auf den Weg gebracht, das die BeitrÃ¤ge langfristig stabil halten soll. Mithilfe der Reform will die Bundesregierung im kommenden Jahr 16,3 Milliarden Euro einsparen.
Finanzen
CSU gegen Ã„nderungen an Gesundheitsreform zulasten von Einsparungen
- dts - 5. Mai 2026, 00:01 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat die Koalition vor Ã„nderungen an der Gesundheitsreform gewarnt, die zulasten der Einsparungen gehen wÃ¼rden.
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