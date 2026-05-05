Wirtschaft

Reiseveranstalter wollen Kunden nicht fÃ¼r steigende Kerosinpreise zur Kasse bitten

  • dts - 5. Mai 2026, 06:45 Uhr
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Flughafen von Korfu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Trotz der steigenden Preise fÃ¼r Kerosin wollen die groÃŸen deutschen Reiseveranstalter die Kunden nicht nachtrÃ¤glich fÃ¼r gebuchte Reisen zur Kasse bitten. Man werde die Preise fÃ¼r bereits gebuchte Reisen nicht nachtrÃ¤glich erhÃ¶hen, erklÃ¤ren Tui, Alltours und Dertour Ã¼bereinstimmend, wie der "Tagesspiegel" berichtet.

Angesichts des Preisanstiegs kÃ¶nnte es fÃ¼r zukÃ¼nftige Buchungen allerdings anders aussehen. Der Chef der Rewe-Touristiktochter Dertour-Group, Christoph Debus, sagte dem Tagesspiegel: "Im Moment steigt der Kerosinpreis." Wenn dies auf dem Niveau bleibe, kÃ¶nne man Kostensteigerungen fÃ¼r zukÃ¼nftige Buchungen nicht ausschlieÃŸen.

Reiseveranstalter kÃ¶nnen den Reisepreis nachtrÃ¤glich erhÃ¶hen, wenn etwa hÃ¶here Treibstoffkosten eine gebuchte Reise im Nachhinein verteuern. Ein solcher Preisaufschlag muss allerdings spÃ¤testens 20 Tage vor Reisebeginn mitgeteilt werden. Bei AufschlÃ¤gen von mehr als acht Prozent haben die Kunden ein SonderrÃ¼cktrittsrecht.

Dass Urlaubsreisen ganz gestrichen werden, mÃ¼ssen Kunden aktuell nicht befÃ¼rchten. Tui-Sprecher Aage DÃ¼nhaupt sagte dem Tagesspiegel: "Bei uns fÃ¤llt nichts aus." Auch Alltours-Sprecher Jens VÃ¶lmicke betonte, man gehe davon aus, dass die GÃ¤ste wie geplant ihren gebuchten Sommerurlaub genieÃŸen kÃ¶nnten.

Dertour-Chef Christoph Debus sagte, fÃ¼r die Sommerferien und den Herbst rechne man derzeit mit einer insgesamt stabilen KapazitÃ¤t. Sollten sich aufgrund von Kerosinmangel Ã„nderungen im Flugplan ergeben, informiere man die GÃ¤ste umgehend und suche nach Flugalternativen. Das sei einer der Vorteile der Pauschalreise.

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