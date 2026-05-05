Weimer will Digitalabgabe in nÃ¤chsten Wochen auf Weg bringen

Wolfram Weimer

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will zur StÃ¤rkung des klassischen Journalismus noch vor der Sommerpause die PlÃ¤ne fÃ¼r eine Digitalabgabe fÃ¼r Internetkonzerne auf den Weg bringen. Er will eine entsprechende Bundesratsinitiative aufgreifen.

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will zur StÃ¤rkung des klassischen Journalismus noch vor der Sommerpause die PlÃ¤ne fÃ¼r eine Digitalabgabe fÃ¼r Internetkonzerne auf den Weg bringen. "Der Bundesrat hat mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen, dass diese Abgabe kommen soll, um gezielt guten Journalismus zu unterstÃ¼tzten", sagte Weimer der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagsausgabe). Er zeigte sich zuversichtlich, dass es auch im Bundestag eine Mehrheit dafÃ¼r gebe.



In den nÃ¤chsten Wochen werde die Koalition Ã¼ber die Digitalabgabe diskutieren, kÃ¼ndigte Weimer an. "Wir haben im Bundestag eine deutliche Mehrheit zusammen - und zwar von den GrÃ¼nen bis zur CDU."



Vorbild fÃ¼r den Kulturminister ist Ã–sterreich, wo seit 2020 eine Digitalsteuer greift, die Internetriesen wie Google, Amazon, Meta (Facebook, Instagram) und Tiktok zahlen mÃ¼ssen. Anders als eine Steuer soll nach Weimers Vorstellungen in Deutschland eine Abgabe eingefÃ¼hrt werden, deren Einnahmen gezielt dem Zweck der MedienfÃ¶rderung zugutekommen. Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU, CSU und SPD darauf verstÃ¤ndigt, die EinfÃ¼hrung der Abgabe zu prÃ¼fen. CSU-Chef Markus SÃ¶der allerdings lehnte sie bislang ab.



"Der Konzentrationsprozess hin zu den Big Tech, zu den Plattformen, zu Google und Co fÃ¼hrt dazu, dass unser klassischer Journalismus wirtschaftlich dramatisch unter Druck kommt, weil Werbegelder, Aufmerksamkeit und Deutungshoheit auf die Plattformen ziehen", sagte der Kulturstaatsminister. Betroffen von der Entwicklung seien auch Regionalzeitungen und lokale Fernseh- und Radiosender.



"Lokalmedien liefern, was Menschen am meisten interessiert: Informationen Ã¼ber das, was vor ihrer TÃ¼r passiert", sagte Weimer. Die in Deutschland bestehende Vielfalt gelte es zu erhalten. "Nur wenn wir Medien haben, denen wir vertrauen kÃ¶nnen, haben wir auch Vertrauen in die Demokratie - und Lokalmedien sind Vertrauensmedien."