Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro in Berlin. Themen des Treffens im Bundeskanzleramt am frÃ¼hen Abend werden laut Bundesregierung voraussichtlich die bilaterale Zusammenarbeit sowie aktuelle europapolitische Fragen und internationale Sicherheitspolitik sein. Vor ihrem Vier-Augen-GesprÃ¤ch wollen Merz und Montenegro vor die Presse treten (18.20 Uhr). Nach der Begegnung der beiden Regierungschefs soll es ein DelegationsgesprÃ¤ch geben.
Montenegro steht in Portugal einer Minderheitsregierung vor. SeinÂ Mitte-Rechts-BÃ¼ndnis AD war erstmalig im April 2024 nach acht Jahren linker Regierungen an die Macht gekommen, 2025 wurde Montenegro nach einer vorgezogenen Parlamentswahl abermals zum MinisterprÃ¤sidenten Portugals ernannt.
Politik
Bundeskanzler Merz empfÃ¤ngt portugiesischen Regierungschef
- AFP - 5. Mai 2026, 04:01 Uhr
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro. Thema des Treffens soll unter anderem die bilaterale Zusammenarbeit sein.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃs Montenegro in Berlin. Themen des Treffens im Bundeskanzleramt am frÃ¼hen Abend werden laut Bundesregierung voraussichtlich die bilaterale Zusammenarbeit sowie aktuelle europapolitische Fragen und internationale Sicherheitspolitik sein. Vor ihrem Vier-Augen-GesprÃ¤ch wollen Merz und Montenegro vor die Presse treten (18.20 Uhr). Nach der Begegnung der beiden Regierungschefs soll es ein DelegationsgesprÃ¤ch geben.
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