Bundeskanzler Merz empfÃ¤ngt portugiesischen Regierungschef

Portugals Regierungschef Montenegro

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃ­s Montenegro. Thema des Treffens soll unter anderem die bilaterale Zusammenarbeit sein.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfÃ¤ngt am Dienstag den portugiesischen MinisterprÃ¤sidenten LuÃ­s Montenegro in Berlin. Themen des Treffens im Bundeskanzleramt am frÃ¼hen Abend werden laut Bundesregierung voraussichtlich die bilaterale Zusammenarbeit sowie aktuelle europapolitische Fragen und internationale Sicherheitspolitik sein. Vor ihrem Vier-Augen-GesprÃ¤ch wollen Merz und Montenegro vor die Presse treten (18.20 Uhr). Nach der Begegnung der beiden Regierungschefs soll es ein DelegationsgesprÃ¤ch geben.



Montenegro steht in Portugal einer Minderheitsregierung vor. SeinÂ Mitte-Rechts-BÃ¼ndnis AD war erstmalig im April 2024 nach acht Jahren linker Regierungen an die Macht gekommen, 2025 wurde Montenegro nach einer vorgezogenen Parlamentswahl abermals zum MinisterprÃ¤sidenten Portugals ernannt.