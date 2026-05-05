Unionsfraktion wÃ¤hlt Spitze neu - SPD-Fraktion mit Bilanz zu einem Jahr Koalition

Spahn(l.) und Kanzler Merz in Fraktion

Die Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag wÃ¤hlen am Dienstag ihre Fraktionsspitze neu. Erwartet wird eine BestÃ¤tigung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU).

Die Abgeordneten von CDU und CSU im Bundestag wÃ¤hlen am Dienstag ihre Fraktionsspitze neu (15.00 Uhr). Erwartet wird eine BestÃ¤tigung von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU), der vor einem Jahr mit mehr als 90 Prozent an die Spitze der grÃ¶ÃŸten Bundestagsfraktion gewÃ¤hlt worden war. Spannend dÃ¼rfte werden, ob er angesichts des wachsenden Unmuts in der Reihen der CDU/CSU Ã¼ber die Koalition mit der SPD abermals auf ein derart hohes Ergebnis kommt.



Bei den anderen Fraktionen im Bundestag - SPD, GrÃ¼ne, AfD und Linke - stehen am Dienstag keine Neuwahlen auf der Tagesordnung. Ihre FraktionsfÃ¼hrungen sind bis kommendes Jahr gewÃ¤hlt. Wichtiges Thema in den Fraktionssitzungen dÃ¼rfte der erste Jahrestag der Wahl von CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler sein. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch will dazu in einer Pressekonferenz gemeinsam mit den Vorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil eine Bilanz aus SPD-Sicht vorstellen (13.00 Uhr).