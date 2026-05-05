Iran-Krieg: Britischer Premier Starmer ruft zu Deeskalation auf

Starmer Ende April in London

Der britische Premierminister Keir Starmer hat die jÃ¼ngsten Angriffe des Iran auf die Vereinigten Arabischen Emirate kritisiert und zu einer Deeskalation aufgerufen. Die saudiarabische Regierung Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich.

Der britische Premierminister Keir Starmer hat die jÃ¼ngsten Angriffe des Iran auf die Vereinigten Arabischen Emirate kritisiert und zu einer Deeskalation aufgerufen. London "verurteilt die Drohnen- und Raketenangriffe, die auf die Vereinigten Arabischen Emirate abzielen", erklÃ¤rte Starmer am Montag. "Diese Eskalation muss aufhÃ¶ren", fÃ¼gte er hinzu.



Der Iran mÃ¼sse sich "ernsthaft an Verhandlungen beteiligen, um sicherzustellen, dass die Waffenruhe im Nahen Osten Bestand hat und eine langfristige diplomatische LÃ¶sung erreicht wird", forderte der britische Premier.



Die saudiarabische Regierung Ã¤uÃŸerte sich Ã¤hnlich. Das AuÃŸenministerium in Riad erklÃ¤rte im Onlinedienst X, es bringe "die Besorgnis des KÃ¶nigreichs Saudi-Arabien Ã¼ber die derzeitige militÃ¤rische Eskalation in der Region zum Ausdruck und ruft zur Notwendigkeit der Deeskalation auf". Das Ministerium erklÃ¤rte, es unterstÃ¼tze "diplomatische BemÃ¼hungen, um eine politische LÃ¶sung" in dem Krieg zu erreichen.



Emiratische BehÃ¶rden hatten zuvor einen iranischen Angriff mit mehreren Drohnen und MarschflugkÃ¶rpern auf mehrere Landesteile gemeldet. Unter anderem wurde demnach dadurch ein Brand in einer Einrichtung der Energieinfrastruktur in der Hafenstadt Fudschaida ausgelÃ¶st.Â Das emiratische AuÃŸenministerium sprach von einer "gefÃ¤hrlichen Eskalation".



Derweil gab die US-Armee die ZerstÃ¶rung von mindestens sechs iranischen Kleinbooten und die Abwehr zahlreicher Drohnen und Raketenangriffe am ersten Tag des US-MilitÃ¤reinsatzes zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus bekannt. Teheran dementierte das. Iranische Medien hatten zuvor Raketenangriffe auf ein US-MilitÃ¤rschiff sowie WarnschÃ¼sse in der NÃ¤he von US-ZerstÃ¶rern gemeldet - was wiederum Washington zurÃ¼ckwies. Die Sorge vor einer militÃ¤rischen Eskalation wuchs weiter.



Die fÃ¼r den weltweiten Handel mit RohÃ¶l und FlÃ¼ssiggas immens wichtige Meerenge wird seit Beginn des Iran-Kriegs von den iranischen StreitkrÃ¤ften weitgehend gesperrt. Derzeit gilt in dem Ende Februar durch US-israelische Luftangriffe auf den Iran begonnenen Krieg eine Waffenruhe - die durch den sich wieder verschÃ¤rfenden Konflikt um die StraÃŸe von Hormus bedroht ist.