In Eriwan kommen am Dienstag Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um Ã¼ber die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten (7.00 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass beide Seiten eine Intensivierung der Zusammenarbeit in mehreren Bereichen verkÃ¼nden, darunter Sicherheit und Verteidigung sowie die weitere Vernetzung in Bereichen wie Energie, Verkehr und Digitales.
Am 7. Juni finden in Armenien Parlamentswahlen statt. Der traditionelle VerbÃ¼ndete Russlands hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend der EU angenÃ¤hert, zum Ã„rger Moskaus. BrÃ¼ssel hilft Eriwan seit April dabei, sich vor auslÃ¤ndischer Einmischung zu schÃ¼tzen, insbesondere vor Desinformationskampagnen aus Russland. Weitere Themen des Gipfels dÃ¼rften ein mÃ¶glicher EU-Beitritt Armeniens sowie Erleichterungen fÃ¼r armenische BÃ¼rger bei der Einreise in den Schengenraum sein.
Politik
Armenien und EU wollen bei Gipfel in Eriwan Beziehungen vertiefen
- AFP - 5. Mai 2026, 04:00 Uhr
In Eriwan kommen Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um Ã¼ber die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten.
In Eriwan kommen am Dienstag Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um Ã¼ber die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten (7.00 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass beide Seiten eine Intensivierung der Zusammenarbeit in mehreren Bereichen verkÃ¼nden, darunter Sicherheit und Verteidigung sowie die weitere Vernetzung in Bereichen wie Energie, Verkehr und Digitales.
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