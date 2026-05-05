Armenien und EU wollen bei Gipfel in Eriwan Beziehungen vertiefen

Platz der Republik in Eriwan

In Eriwan kommen Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um Ã¼ber die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten.

In Eriwan kommen am Dienstag Spitzenvertreter Armeniens und der EU zusammen, um Ã¼ber die Vertiefung der Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Kaukasusland zu beraten (7.00 Uhr MESZ). Es wird erwartet, dass beide Seiten eine Intensivierung der Zusammenarbeit in mehreren Bereichen verkÃ¼nden, darunter Sicherheit und Verteidigung sowie die weitere Vernetzung in Bereichen wie Energie, Verkehr und Digitales.



Am 7. Juni finden in Armenien Parlamentswahlen statt. Der traditionelle VerbÃ¼ndete Russlands hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend der EU angenÃ¤hert, zum Ã„rger Moskaus. BrÃ¼ssel hilft Eriwan seit April dabei, sich vor auslÃ¤ndischer Einmischung zu schÃ¼tzen, insbesondere vor Desinformationskampagnen aus Russland. Weitere Themen des Gipfels dÃ¼rften ein mÃ¶glicher EU-Beitritt Armeniens sowie Erleichterungen fÃ¼r armenische BÃ¼rger bei der Einreise in den Schengenraum sein.