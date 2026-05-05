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Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Wohnhaus in Brasilien

  • AFP - 5. Mai 2026, 11:06 Uhr
Bild vergrößern: Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in Wohnhaus in Brasilien
Absturzstelle in Belo Horizonte
Bild: AFP

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in der brasilianischen GroÃŸstadt Belo Horizonte sind am Montag (Ortszeit) drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden.

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in ein Wohnhaus in der brasilianischen GroÃŸstadt Belo Horizonte sind drei Menschen ums Leben gekommen und zwei weitere verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr starben der Pilot und der Copilot bei UnglÃ¼ck am Montag (Ortszeit). Ein weiterer Insasse erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Zwei weitere Passagiere Ã¼berlebten den Absturz mit schweren Verletzungen.

Bilder des Senders "TV Globo" zeigten, wie das Kleinflugzeug an HÃ¶he verlor, hÃ¶heren GebÃ¤uden auswich und schlieÃŸlich gegen die Fassade des dreistÃ¶ckigen Wohnhauses krachte. AnschlieÃŸend stÃ¼rzte es auf einen Parkplatz vor dem GebÃ¤ude.

Der Feuerwehr zufolge hatten die Bewohner des Hauses GlÃ¼ck im UnglÃ¼ck, weil das Flugzeug in das Treppenhaus krachte. "Wenn es die Seite des GebÃ¤udes getroffen hÃ¤tte, hÃ¤tte es eine Wohnung erwischen kÃ¶nnen", sagte ein Feuerwehrmann der Nachrichtenwebsite G1.

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