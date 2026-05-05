Brennpunkte

Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Jung: "KÃ¶nnen InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen"

  • AFP - 5. Mai 2026, 12:24 Uhr
Bild vergrößern: Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Jung: KÃ¶nnen InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen
Abgesperrte FuÃŸgÃ¤ngerzone in Leipzig
Bild: AFP

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig sieht OberbÃ¼rgermeister und StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) begrenzte MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die VerschÃ¤rfung von Sicherheitsvorkehrungen. Die InnenstÃ¤dte kÃ¶nnten 'nicht zu Festungen' werden.

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig sieht OberbÃ¼rgermeister und StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) begrenzte MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die VerschÃ¤rfung von Sicherheitsvorkehrungen gegen solche Taten. Die StÃ¤dte in Deutschland tÃ¤ten "ihr Bestes, um fÃ¼r grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche Sicherheit zu sorgen", betonte Jung in einer am Dienstag vom Deutschen StÃ¤dtetag verbreiteten ErklÃ¤rung. "Klar ist aber auch: Wir kÃ¶nnen die InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen."

StÃ¤dte mÃ¼ssten "Orte des Miteinanders und der Begegnung bleiben", erklÃ¤rte Jung. Bei den Sicherheitsvorkehrungen arbeiteten die Kommunen vor Ort eng mit den SicherheitsbehÃ¶rden zusammen, "um zu entscheiden, wo Barrieren und Poller sinnvoll sind fÃ¼r einen besseren Schutz". Zur Sicherheit in StÃ¤dten gehÃ¶re aber auch, dass Wege fÃ¼r Rettungs- und EinsatzkrÃ¤fte freigehalten werden mÃ¼ssten.

Ein 33-jÃ¤hrige deutscher StaatsbÃ¼rger war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine belebte FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Die genaue Zahl der Verletzten stand zunÃ¤chst weiterhin nicht fest. Der Mann sollte am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgefÃ¼hrt werden.

Der Eingang zu der EinkaufsstraÃŸe, in die der TatverdÃ¤chtige mit seinem Wagen eingebogen war, ist nicht durch Poller oder Ã¤hnliche Barrieren geschÃ¼tzt. An anderen Stellen der FuÃŸgÃ¤ngerzone gibt es hingegen absenkbare Poller.

Nach Angaben des Sprechers der Stadt Leipzig, Matthias Hasberg, soll das Sicherheitskonzept fÃ¼r die Innenstadt noch einmal geprÃ¼ft werden. ZunÃ¤chst mÃ¼sse aber die genaue Analyse der Polizei zum Tathergang vorliegen. "Aber die Innenstadt wird keine Festung werden", betonte auch der Sprecher.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: 30 Verletzte
    ZusammenstoÃŸ von StraÃŸenbahn und Linienbus in Dresden: 30 Verletzte

    Bei einem ZusammenstoÃŸ zwischen einer StraÃŸenbahn und einem Linienbus sind in Dresden 30 Menschen verletzt worden. FÃ¼nf von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in

    Mehr
    "Nicht genug Kraft": In Nordsee gebrachter Wal laut Experten wahrscheinlich tot

    Der nach einer wochenlangen Odyssee und mehrfachen Strandungen an der OstseekÃ¼ste von einer privaten Initiative in die Nordsee gebrachte Buckelwal ist nach EinschÃ¤tzung von

    Mehr
    TierschÃ¼tzer: Illegaler Heimtierhandel nimmt zu - Hunde am hÃ¤ufigsten gehandelt
    TierschÃ¼tzer: Illegaler Heimtierhandel nimmt zu - Hunde am hÃ¤ufigsten gehandelt

    Der illegale Handel mit Haustieren hat laut einer Auswertung von TierschÃ¼tzern zugenommen. 2025 wurden mindestens 2250 Tiere in 257 FÃ¤llen entdeckt, wie der Deutsche

    Mehr
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    DIHK: GeschÃ¤fte deutscher Unternehmen im Ausland unter Druck
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    FachkrÃ¤ftemangel: Trotz Wirtschaftsflaute weiterhin EngpÃ¤sse in MINT-Berufen
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Karlsruhe verhandelt im Juni Ã¼ber SonderkÃ¼ndigungsrecht fÃ¼r FernsehvertrÃ¤ge
    Manfred Weber fordert FÃ¼hrungsteam fÃ¼r CSU - Lob fÃ¼r Aigner
    Manfred Weber fordert FÃ¼hrungsteam fÃ¼r CSU - Lob fÃ¼r Aigner
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung nimmt Beratung Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose auf
    Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung nimmt Beratung Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose auf
    OLG: Richter darf sich an christlichem Menschenbild orientieren
    OLG: Richter darf sich an christlichem Menschenbild orientieren
    HÃ¶here Spitzensteuer: SPD hÃ¤lt an PlÃ¤nen fest - Kanzleramtschef zeigt sich offen
    HÃ¶here Spitzensteuer: SPD hÃ¤lt an PlÃ¤nen fest - Kanzleramtschef zeigt sich offen
    Nach Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger kommt am Dienstag vor Haftrichter
    Nach Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger kommt am Dienstag vor Haftrichter
    Angriffe vor angekÃ¼ndigten Waffenruhen: Selenskyj wirft Russland
    Angriffe vor angekÃ¼ndigten Waffenruhen: Selenskyj wirft Russland "Zynismus" vor

    Top Meldungen

    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten
    Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im April noch einmal hÃ¶her gewesen als beim erst im

    Mehr
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t
    Amthor: BÃ¼rokratieabbau hat oberste PrioritÃ¤t

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Philipp Amthor (CDU) zeigt sich nach einem Jahr als Parlamentarischer StaatssekretÃ¤r zufrieden. Es sei gut, dass es ein neues Bundesministerium

    Mehr
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter
    MÃ¼tter kleiner Kinder deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter

    MÃ¼tter von kleinen Kindern sind deutlich seltener erwerbstÃ¤tig als VÃ¤ter. Im vergangenen Jahr gingen 39,7Â Prozent der Frauen mit mindestens einem Kind unter drei Jahren einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts