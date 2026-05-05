Leipzigs OberbÃ¼rgermeister Jung: "KÃ¶nnen InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen"

Abgesperrte FuÃŸgÃ¤ngerzone in Leipzig

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig sieht OberbÃ¼rgermeister und StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) begrenzte MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die VerschÃ¤rfung von Sicherheitsvorkehrungen. Die InnenstÃ¤dte kÃ¶nnten 'nicht zu Festungen' werden.

Nach der Amokfahrt mit zwei Toten in Leipzig sieht OberbÃ¼rgermeister und StÃ¤dtetagsprÃ¤sident Burkhard Jung (SPD) begrenzte MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die VerschÃ¤rfung von Sicherheitsvorkehrungen gegen solche Taten. Die StÃ¤dte in Deutschland tÃ¤ten "ihr Bestes, um fÃ¼r grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche Sicherheit zu sorgen", betonte Jung in einer am Dienstag vom Deutschen StÃ¤dtetag verbreiteten ErklÃ¤rung. "Klar ist aber auch: Wir kÃ¶nnen die InnenstÃ¤dte nicht zu Festungen umbauen."



StÃ¤dte mÃ¼ssten "Orte des Miteinanders und der Begegnung bleiben", erklÃ¤rte Jung. Bei den Sicherheitsvorkehrungen arbeiteten die Kommunen vor Ort eng mit den SicherheitsbehÃ¶rden zusammen, "um zu entscheiden, wo Barrieren und Poller sinnvoll sind fÃ¼r einen besseren Schutz". Zur Sicherheit in StÃ¤dten gehÃ¶re aber auch, dass Wege fÃ¼r Rettungs- und EinsatzkrÃ¤fte freigehalten werden mÃ¼ssten.



Ein 33-jÃ¤hrige deutscher StaatsbÃ¼rger war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine belebte FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Die genaue Zahl der Verletzten stand zunÃ¤chst weiterhin nicht fest. Der Mann sollte am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgefÃ¼hrt werden.



Der Eingang zu der EinkaufsstraÃŸe, in die der TatverdÃ¤chtige mit seinem Wagen eingebogen war, ist nicht durch Poller oder Ã¤hnliche Barrieren geschÃ¼tzt. An anderen Stellen der FuÃŸgÃ¤ngerzone gibt es hingegen absenkbare Poller.



Nach Angaben des Sprechers der Stadt Leipzig, Matthias Hasberg, soll das Sicherheitskonzept fÃ¼r die Innenstadt noch einmal geprÃ¼ft werden. ZunÃ¤chst mÃ¼sse aber die genaue Analyse der Polizei zum Tathergang vorliegen. "Aber die Innenstadt wird keine Festung werden", betonte auch der Sprecher.