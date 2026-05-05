StraÃŸe von Hormus: Iran droht mit deutlicher VerschÃ¤rfung der Angriffe

Tanker in der StraÃŸe von Hormus

Nach dem Beginn des US-Marineeinsatzes zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus droht eine erneute militÃ¤rische Eskalation. Die Armee seines Landes habe mit den Angriffen 'noch nicht einmal begonnen', erklÃ¤rte der iranische ParlamentsprÃ¤sident Ghalibaf.

Nach dem Beginn des US-Marineeinsatzes zur Sicherung der StraÃŸe von Hormus droht eine erneute militÃ¤rische Eskalation. Die Armee seines Landes habe mit den Angriffen "noch nicht einmal begonnen", erklÃ¤rte der iranischeÂ ParlamentsprÃ¤sident Mohammed Bagher Ghalibaf. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und US-Generalstabschef Dan Caine wollten sich am Dienstag vor der Presse zum MilitÃ¤reinsatz Ã¤uÃŸern. Erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe vor fast einem Monat hatten die Vereinigten Arabischen Emirate iranische Angriffe gemeldet. Westliche VerbÃ¼ndete der USA, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), forderten von Teheran eine RÃ¼ckkehr an den Verhandlungstisch.



"Wir wissen genau, dass die Fortsetzung der gegenwÃ¤rtigen Situation fÃ¼r die Vereinigten Staaten unhaltbar ist, obwohl wir noch nicht einmal begonnen haben", erklÃ¤rte Ghalibaf, der auch bei den Verhandlungen Ã¼ber ein Kriegsende die iranische Delegation anfÃ¼hrt. Die "bÃ¶sartige PrÃ¤senz" der USA am Persischen Golf werde abnehmen, fÃ¼gte er hinzu.



Die USA hatten am Montag einen MilitÃ¤reinsatz zur Sicherung der fÃ¼r den Ã–l- und Gashandel immens wichtigen StraÃŸe von Hormus mit dem Namen "Projekt Freiheit" begonnen. Ziel ist laut US-PrÃ¤sident Donald Trump, wegen der iranischen Blockade festsitzende Schiffe aus der Meerenge hinaus zu "geleiten".



Die US-Armee erklÃ¤rte am ersten Einsatztag, dass mindestens sechs iranische Kleinboote angegriffen und zahlreiche Drohnen und Raketenangriffe abgewehrt worden seien, was Teheran dementierte. Iranische Medien hatten zuvor Raketenangriffe auf ein US-MilitÃ¤rschiff sowie WarnschÃ¼sse in der NÃ¤he von US-ZerstÃ¶rern gemeldet - was wiederum Washington zurÃ¼ckwies.



Der dÃ¤nische Frachtriese Maersk erklÃ¤rte am Dienstag, dass eines seiner Schiffe, das unter US-Flagge fÃ¤hrt, unter US-Eskorte erfolgreich die StraÃŸe von Hormus passiert habe. "Der Transit verlief ohne ZwischenfÃ¤lle und alle Besatzungsmitglieder sind gesund und munter", teilte Maersk mit. Das iranische MilitÃ¤r hatte damit gedroht, alle US-StreitkrÃ¤fte anzugreifen, die sich der Handelsroute nÃ¤hern oder in sie einfahren.



US-Verteidigungsminister Hegseth und Generalstabschef Caine wollten sich am Dienstag um 14.00 Uhr MESZ auf einer Pressekonferenz zum US-Einsatz Ã¤uÃŸern.



Derweil verzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe vor rund einem Monat iranische Angriffe mit Drohnen und MarschflugkÃ¶rpern. Nach Angaben Ã¶rtlicher BehÃ¶rden lÃ¶ste ein Drohnenangriff in der Ã¶stlich der StraÃŸe von Hormus gelegenen Hafenstadt Fudschaida einen Brand in einer Einrichtung der Energieinfrastruktur aus. Von den Emiraten hieÃŸ es zudem, der Iran habe mit Drohnen einen Tanker angegriffen, der mit dem staatlichen emiratischen Ã–lunternehmen Adnoc in Verbindung steht.



Teheran erklÃ¤rte, der Iran habe zuvor keine PlÃ¤ne fÃ¼r Angriffe auf Ã–leinrichtungen in den Emiraten gehabt, und machte Washingtons Versuch, Irans Blockade der StraÃŸe von Hormus zu durchbrechen, fÃ¼r seine Angriffe verantwortlich. Das emiratische AuÃŸenministerium kritisierte die Angriffe als "inakzeptabel" und sprach von einer "gefÃ¤hrlichen Eskalation".



In Fudschaida befindet sich einer der wichtigsten HÃ¤fen der Emirate. Frachtschiffe kÃ¶nnen dort anlegen, ohne die seit MÃ¤rz vom Iran blockierte StraÃŸe von Hormus passieren zu mÃ¼ssen. In der Stadt beginnt zudem eine ErdÃ¶l-Pipeline, weitere Ã–lindustrienanlagen befinden sich dort.



Unterdessen forderten mehrere europÃ¤ische VerbÃ¼ndete der USA den Iran zu Verhandlungen auf. "Teheran muss an den Verhandlungstisch zurÃ¼ckkehren und aufhÃ¶ren, die Region und die Welt zur Geisel zu nehmen: Die Blockade der StraÃŸe von Hormus muss enden", erklÃ¤rte Bundeskanzler Merz am Montag im Onlinedienst X.



Er und der britische Premierminister Keir Starmer verurteilten die iranischen Angriffe auf die Emirate. "Diese Eskalation muss aufhÃ¶ren", erklÃ¤rte Starmer. Das saudiarabische AuÃŸenministerium brachte seine Besorgnis "Ã¼ber die derzeitige militÃ¤rische Eskalation in der Region zum Ausdruck" und rief "zur Notwendigkeit der Deeskalation auf".



Trotz der fragilen Feuerpause kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Iran-Krieges nicht voran. Der iranische AuÃŸenminister wollte am Dienstag zu GesprÃ¤chen ins verbÃ¼ndete China reisen. Bei dem Besuch in Peking werde Araghtschi seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi treffen, um Ã¼ber die bilateralen Beziehungen sowie Ã¼ber "regionale und internationale Entwicklungen" zu sprechen, teilte das AuÃŸenministerium in Teheran mit.



Der Iran-Krieg dÃ¼rfte zudem am Dienstag auch Thema in Berlin sein, wenn BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) seinen israelischen Kollegen Gideon Saar empfÃ¤ngt.