Wirtschaft

Biontech will mehrere Standorte schlieÃŸen und bis zu 1860 Stellen abbauen

  • AFP - 5. Mai 2026, 13:27 Uhr
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Das Biotechnologieunternehmen Biontech will mehrere Standorte schlieÃŸen. 'Biontech plant, die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie an den Standorten von CureVac zu schlieÃŸen.'

Das Biotechnologieunternehmen Biontech will mehrere Standorte schlieÃŸen. "Biontech plant, die Produktionsstandorte in Idar-Oberstein, Marburg und Singapur sowie an den Standorten von CureVac zu schlieÃŸen, wovon insgesamt bis zu rund 1860 Stellen betroffen sein kÃ¶nnten", erklÃ¤rte das Mainzer Pharmaunternehmen am Dienstag. Das soll jÃ¤hrlich Einsparungen in HÃ¶he von rund 500 Millionen Euro bringen.

Die Biontech-Standorte in Idar-Oberstein und Marburg sowie die ehemaligen Curevac-Standorte in TÃ¼bingen sollen demnach bis Ende 2027 "teilweise oder vollstÃ¤ndig" verkauft werden, wie das Unternehmen ausfÃ¼hrte. Biontech hatte das TÃ¼binger Unternehmen erst im vergangenen Jahr Ã¼bernommen. Der Betrieb in Singapur soll den Angaben nach im ersten Quartal 2027 eingestellt werden.

Im ersten Quartal fuhr Biontech einen weiteren Millionenverlust ein, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Zuletzt waren die UmsÃ¤tze mit Corona-Impfstoffen deutlich zurÃ¼ckgegangen, wÃ¤hrend die Forschungs- und Entwicklungskosten weiter anstiegen. Im ersten Quartal blieb bei einem Umsatz von etwa 118 Millionen Euro ein Nettoverlust von rund 532 Millionen Euro.

Biontech hatte den ersten zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt und war in der Folge zu einem der wertvollsten Unternehmen in Deutschland aufgestiegen. Auch Curevac hatte an der Entwicklung von Impfstoffen auf Basis der mRNA-Technologie gearbeitet, schaffte es trotz staatlicher FÃ¶rderung aber nicht, einen Impfstoff zur Zulassung zu bringen. Zusammen mit Curevac hat sich Biontech der Erforschung neuer Medikamente gegen Krebs, ebenfalls auf mRNA-Basis, verschrieben.

"Wir werden uns weiterhin auf die beschleunigte Entwicklung unserer wichtigsten strategischen Programme konzentrieren, wÃ¤hrend wir an unserer Vision festhalten, die Gesundheit von Patientinnen und Patienten mit Krebs auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern", erklÃ¤rte Biontech-Chef und Ko-GrÃ¼nder Ugur Sahin. Sahin und seine Frau und Biontech-MitgrÃ¼nderin Ã–zlem TÃ¼reci hatten im MÃ¤rz angekÃ¼ndigt, sich aus dem Unternehmen zurÃ¼ckziehen und ein neues Unternehmen grÃ¼nden zu wollen.

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