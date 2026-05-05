Unicredit meldet starkes Gewinnplus - Angebot fÃ¼r Commerzbank-Ãœbernahme erwartet

Commerzbank-Logo in Frankfurt

Die italienische GroÃŸbank Unicredit hat fÃ¼r das erste Quartal ein deutliches Gewinnplus verbucht. Der Nettogewinn legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,1 Prozent auf 3,2 Millionen Euro zu, wie die Bank am Dienstag mitteilte.

Die italienische GroÃŸbank Unicredit hat fÃ¼r das erste Quartal ein deutliches Gewinnplus verbucht. Der Nettogewinn legte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 16,1 Prozent auf 3,2 Millionen Euro zu, wie die Bank am Dienstag mitteilte. Im Laufe des Tages wurde erwartet, dass die Unicredit offiziell ihr Angebot an die Commerzbank-AktionÃ¤re fÃ¼r eine feindliche Ãœbernahme der deutschen Bank abgibt.



Die Anteilseigner der italienischen Bank hatten dafÃ¼r am Montag grÃ¼nes Licht gegeben. Auf einer auÃŸerordentlichen Hauptversammlung in Mailand stimmte eine groÃŸe Mehrheit fÃ¼r eine KapitalerhÃ¶hung von bis zu 6,7 Milliarden Euro durch die Ausgabe neuer Aktien. Diese Aktien will die Unicredit den Commerzbank-AktionÃ¤ren zum Tausch anbieten.



Geplant ist, 0,485 Aktien pro Commerzbank-Titel anzubieten - ein Angebot, das fÃ¼r die Anleger als wenig attraktiv gilt. Doch die Unicredit wÃ¼rde damit die Vorgabe erfÃ¼llen, bei Ãœberschreitung der Schwelle von 30 Prozent Anteilen an der Commerzbank ein Ã¶ffentliches Ãœbernahmeangebot abzugeben. Bislang halten die Italiener rund 25 Prozent. Die Commerzbank-FÃ¼hrung und ihre BeschÃ¤ftigten sowie auch die Bundesregierung haben sich gegen die PlÃ¤ne ausgesprochen.



Die Unicredit war Ende 2024 in groÃŸem Stil bei der Commerzbank eingestiegen und hat ihre Anteile seitdem weiter erhÃ¶ht. Die Frankfurter Bank setzt auf eine Anhebung ihrer Finanzziele, um ihre AktionÃ¤re davon zu Ã¼berzeugen, dass sie mit einer weiterhin eigenstÃ¤ndigen Commerzbank besser fahren.



Unicredit-Chef Andrea Orcel hob derweil die guten Ergebnisse seiner Bank hervor. "Diese Ergebnisse zeigen, dass eine gut gefÃ¼hrte und diversifizierte Bank Ã¼ber den gesamten makroÃ¶konomischen Zyklus hinweg hervorragende Renditen erzielen und gleichzeitig in ihre Zukunft investieren kann", erklÃ¤rte er. Der Umsatz der Bank stieg den Angaben nach um 4,9 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro.