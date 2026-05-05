Neuer Rekordwert bei Firmenpleiten

Amtsgericht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland ist im April noch einmal hÃ¶her gewesen als beim erst im MÃ¤rz erreichten Rekordwert. Das teilte das Leibniz-Institut fÃ¼r Wirtschaftsforschung Halle (IWH) am Dienstag mit. FÃ¼r die kommenden Monate sei zudem "keine Entspannung in Sicht", wie es hieÃŸ.



Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland liegt laut IWH im April bei 1.776, das sind 3 Prozent mehr als im MÃ¤rz und 10 Prozent mehr als im April 2025. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen April der Jahre 2016 bis 2019 - also vor der Corona-Pandemie - liegt die aktuelle Zahl um satte 82 Prozent hÃ¶her.



Damit lag die Zahl der insolventen Personen- und Kapitalgesellschaften im April so hoch wie seit Juni 2005 nicht mehr. Damals waren 1.859 Insolvenzen gezÃ¤hlt worden. Steffen MÃ¼ller, Leiter der IWH-Insolvenzforschung, geht auf Basis seiner Zahlen davon aus, "dass bis einschlieÃŸlich Juli mit sehr hohen Insolvenzzahlen zu rechnen ist".



Neue HÃ¶chstwerte waren im April in den Bereichen Hotel und Gastronomie sowie GrundstÃ¼cks- und Wohnungswesen zu verzeichnen. Beim Handel und den Dienstleistungen wurden neue HÃ¶chstwerte nur knapp verfehlt. Eine regionale AufschlÃ¼sselung zeigt Rekordwerte in Berlin und Bayern, wobei sich der Anstieg der Zahl in Berlin durch ungewÃ¶hnlich viele Hotelinsolvenzen erklÃ¤ren lasse, so das IWH.



Im April waren in den grÃ¶ÃŸten 10 Prozent der insolventen Unternehmen knapp 20.000 ArbeitsplÃ¤tze betroffen - damit liegt die Zahl der betroffenen BeschÃ¤ftigten deutlich Ã¼ber der im MÃ¤rz (+43 Prozent) und im Vorjahresmonat (+39 Prozent) und sogar bei mehr als dem Doppelten (+112 Prozent) des April-Durchschnitts der Vor-Corona-Jahre 2016 bis 2019. Die hohe Zahl betroffener ArbeitsplÃ¤tze im April gehe allerdings auch auf zwei GroÃŸinsolvenzen im Handel mit insgesamt knapp 6.000 Jobs zurÃ¼ck, so das IWH.

