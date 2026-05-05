Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung hat am Dienstag in Stralsund seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose aufgenommen. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die zu erwartenden Steuereinnahmen fÃ¼r das laufende Jahr - und fÃ¼r die kommenden Jahre. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.Â Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Ergebnisse in Berlin vorstellen.
"In Zeiten wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten ist die Arbeit des Arbeitskreises wichtiger denn je", sagte Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) bei der BegrÃ¼ÃŸung der rund 35 Expertinnen und Experten. "Die ObjektivitÃ¤t und Belastbarkeit der SchÃ¤tzergebnisse bilden die unverzichtbare Grundlage fÃ¼r die Haushaltsplanungen von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen." Mecklenburg-Vorpommern ist in diesem FrÃ¼hjahr Gastland der SteuerschÃ¤tzer.
Die aktuelle FrÃ¼hjahrsschÃ¤tzung findet vor einem schwierigen Hintergrund statt. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im dritten Jahr in Folge in einer SchwÃ¤chephase. Geopolitische Krisen wie der Iran-Krieg treiben die Energiekosten in die HÃ¶he und fÃ¼hren zu verringerten Wachstumserwartungen in Deutschland. Erst vor zwei Wochen hatte die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose fÃ¼r das laufende Jahr auf 0,5 Prozent halbiert. Geringeres Wachstum kann zu geringeren Steuereinnahmen fÃ¼hren, was die ohnehin angespannte Haushaltslage des Staats weiter verschÃ¤rfen wÃ¼rde.
Politik
Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung nimmt Beratung Ã¼ber FrÃ¼hjahrsprognose auf
- AFP - 5. Mai 2026, 12:20 Uhr
Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung hat am Dienstag seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose begonnen. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die kÃ¼nftigen Steuereinnahmen.
Der Arbeitskreis SteuerschÃ¤tzung hat am Dienstag in Stralsund seine dreitÃ¤gigen Beratungen Ã¼ber die neue FrÃ¼hjahrsprognose aufgenommen. Das Gremium schÃ¤tzt jeweils im Mai und November jeden Jahres die zu erwartenden Steuereinnahmen fÃ¼r das laufende Jahr - und fÃ¼r die kommenden Jahre. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen.Â Am Donnerstag will Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Ergebnisse in Berlin vorstellen.
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