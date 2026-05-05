GroÃŸer Andrang bei Gedenkandacht in Leipzig nach Amokfahrt

Gedenkveranstaltung nach Amokfahrt am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Leipziger Amokfahrt mit zwei Toten hat es am Dienstag groÃŸen Andrang bei einer Gedenkandacht gegeben. Mehrere Hundert Menschen kamen am Mittag zu der Veranstaltung in die UniversitÃ¤tskirche St. Pauli (Paulinum) unmittelbar am Tatort in der Leipziger Innenstadt. Etwa die HÃ¤lfte der Teilnehmer konnte wegen ÃœberfÃ¼llung nicht an der Veranstaltung teilnehmen.



Am Vortag war ein 33-jÃ¤hriger Leipziger mit einem SUV durch eine FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast und hatte dabei zwei Menschen getÃ¶tet und drei schwer verletzt. Dutzende weitere Menschen wurden leichter verletzt. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Polizei stuft den Vorfall als "Amokfahrt" ein, einen politischen oder religiÃ¶sen Hintergrund gebe es nicht, hieÃŸ es.

