Finanzen

Wiese plÃ¤diert fÃ¼r Verzicht auf DiÃ¤tenerhÃ¶hung

  • dts - 5. Mai 2026, 14:13 Uhr
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Dirk Wiese am 05.05.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD-Fraktion wÃ¤chst der Widerstand gegen die regulÃ¤re DiÃ¤tenerhÃ¶hung fÃ¼r Bundestagsabgeordnete in diesem Jahr. "Aus guten GrÃ¼nden bestimmen Abgeordnete ihre DiÃ¤ten nicht selbst", sagte der Erste Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Fraktion, Dirk Wiese, der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe). "Sie werden automatisch an die Lohnentwicklung angepasst und kÃ¶nnen auch sinken."

Das Verfahren habe sich bewÃ¤hrt. "Dennoch ist es richtig, in diesem Jahr angesichts der wirtschaftlichen Lage und anstehender Reformen auf eine Anpassung zu verzichten", erklÃ¤rte er. Zuletzt hatte unter anderem SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fÃ¼r einen Verzicht der anstehenden DiÃ¤tenerhÃ¶hung plÃ¤diert.

Seit 2014 sind die DiÃ¤ten der Bundestagsabgeordneten an die Entwicklung des Nominallohnindexes gekoppelt und erhÃ¶hen sich dementsprechend automatisch. Zum 1. Juli wÃ¼rde ein Plus von 4,2 Prozent anstehen.

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