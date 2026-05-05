15-JÃ¤hrige wegen Handy ermordet: Lebenslange Haft fÃ¼r Erzieherin in Niedersachsen

Darstellung der Justitia

Wegen der Ermordung einer 15-JÃ¤hrigen ist eine Erzieherin in Niedersachsen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Laut Gericht wollte die 24-JÃ¤hrige an das Handy der Jugendlichen gelangen.

Wegen der Ermordung einer 15-JÃ¤hrigen aus niedrigen BeweggrÃ¼nden ist eine Erzieherin in Niedersachsen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht GÃ¶ttingen sah es nach Angaben einer Sprecherin am Dienstag als erwiesen an, dass die 24-JÃ¤hrige ihr Opfer betÃ¤ubt und mit einem Messer getÃ¶tet hatte, um an dessen Handy zu gelangen. Die Tat ereignete sich im Juni 2025 in einem Auto in einem WaldstÃ¼ck im Landkreis GÃ¶ttingen.



Nach Feststellungen des Gerichts wollte die Angeklagte das Mobiltelefon der GetÃ¶teten zum Versenden von Nachrichten nutzen, um sich aus einer misslichen beruflichen und privaten Lage zu befreien. Demnach hatte die Beschuldigte in der Vergangenheit eine Kollegin in E-Mails verunglimpft, wurde aber als Urheberin enttarnt. Beruflich hatte sie Nachteile, zudem trennte sich ihr damaliger LebensgefÃ¤hrte unter anderem deshalb von ihr.



Laut Gericht schmiedete die Angeklagte daraufhin den Plan, vom Telefon der spÃ¤ter GetÃ¶teten Nachrichten zu senden, die diese als Verfasserin der E-Mails identifizieren und den gesamten Fall in einem anderen Licht erscheinen lassen sollten. Daher vereinbarte sie mit der Jugendlichen ein persÃ¶nliches Treffen und fuhr mit ihr in einem Auto in einen Wald.



Am Tatort gab sie der 15-JÃ¤hrigen laut Anklage ein mit Augentropfen versetztes GetrÃ¤nk, das diese betÃ¤ubte. Nachdem sie das Handy benutzt hatte, tÃ¶tete die Beschuldigte das Opfer mit einem Messer. Dabei setzte sie unter anderem Schnitte, um das Geschehen als Suizid erscheinen zu lassen. Die Jugendliche verblutete aufgrund der schweren Verletzungen.



Der Anklage zufolge kannte die Beschuldigte das spÃ¤tere Opfer aus ihrer beruflichen TÃ¤tigkeit. Nach Gerichtsangaben arbeitete die Angeklagte als Praktikantin in einer Einrichtung zur Betreuung von Kindern und Jugendliche, die vom Jugendamt aus ihren Familien herausgenommen werden.



Neben dem Mordmerkmal der niederen BeweggrÃ¼nde sah das Landgericht der Sprecherin zufolge auch das Mordmerkmal der HeimtÃ¼cke als erfÃ¼llt an. Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig, Rechtsmittel dagegen noch mÃ¶glich.



Medienberichten zufolge legte die Angeklagte in dem Verfahren ein TeilgestÃ¤ndnis ab. Sie rÃ¤umte in einer von der Verteidigung verlesenen ErklÃ¤rung ein, fÃ¼r den Tod der 15-JÃ¤hrigen verantwortlich zu sein, bestritt zugleich allerdings TÃ¶tungsabsichten. Ihrer Darstellung nach soll es in dem Wald zu einem Streit gekommen sein, der anschlieÃŸend eskalierte.