Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an seiner Familie zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im MÃ¤rz 2025 zunÃ¤chst seine Ehefrau in Oberursel erstickt hatte. Grund dafÃ¼r war, dass er seinen Sohn von dem Erbe profitieren lassen wollte.
Noch am selben Tag holte er seinen Sohn zu sich und lebte zwei Tage mit ihm zusammen. Dann erstickte er auch ihn. Der 82-JÃ¤hrige lebte daraufhin noch einige Tage mit den Leichen im Haus. Die Staatsanwaltschaft warf dem 82-JÃ¤hrigen einen Doppelmord vor. Die Kammer sah in der TÃ¶tung seiner Frau jedoch einen Totschlag.
Brennpunkte
Lebenslange Haft fÃ¼r 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an Familie in Hessen
- AFP - 5. Mai 2026, 17:00 Uhr
Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an seiner Familie zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt, wie ein Gerichtssprecher sagte.
Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an seiner Familie zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine besondere Schwere der Schuld wurde nicht festgestellt, wie ein Gerichtssprecher am Dienstag sagte. Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass der Mann im MÃ¤rz 2025 zunÃ¤chst seine Ehefrau in Oberursel erstickt hatte. Grund dafÃ¼r war, dass er seinen Sohn von dem Erbe profitieren lassen wollte.
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