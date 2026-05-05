Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger vorerst in Psychiatrie

Polizisten bei Spurensicherung

Der mutmaÃŸliche Amokfahrer von Leipzig kommt in die Psychiatrie. Der Ermittlungsrichter sieht 'dringende GrÃ¼nde' dafÃ¼r, dass er die Tat mit zwei Toten 'im Zustand der zumindest erheblich verminderten SchuldfÃ¤higkeit begangen hat'.

Nach der tÃ¶dlichen Amokfahrt in Leipzig ist der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Ein Ermittlungsrichter ordnete die einstweilige Unterbringung des 33-JÃ¤hrigen in der Psychiatrie an, wie die Staatsanwaltschaft in der sÃ¤chsischen Stadt am Dienstag mitteilte. Es seien "dringende GrÃ¼nde" dafÃ¼r vorhanden, dass der Beschuldigte die Tat mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten "im Zustand der zumindest erheblich verminderten SchuldfÃ¤higkeit begangen hat".



Der Unterbringungsbefehl geht demnach davon aus, dass der 33-JÃ¤hrige mit seinem Fahrzeug in TÃ¶tungsabsicht handelte und "mÃ¶glichst viele Menschen tÃ¶ten und schwer verletzen wollte", wie die Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte. Die Mordmerkmale der HeimtÃ¼cke und der niedrigen BeweggrÃ¼nde seien erfÃ¼llt.



Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und fachÃ¤rztlichen Stellungnahmen sehe der Ermittlungsrichter allerdings die Voraussetzungen fÃ¼r eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus derzeit als gegeben an. Ob diese tatsÃ¤chlich vorlÃ¤gen, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen und einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung des Beschuldigten. Der Unterbringungsbefehl kÃ¶nne jederzeit in einen Haftbefehl umgewandelt werden.



Der in Leipzig ansÃ¤ssige Deutsche war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine belebte FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.