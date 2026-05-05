Brennpunkte

Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger vorerst in Psychiatrie

  • AFP - 5. Mai 2026, 18:22 Uhr
Bild vergrößern: Amokfahrt in Leipzig: TatverdÃ¤chtiger vorerst in Psychiatrie
Polizisten bei Spurensicherung
Bild: AFP

Der mutmaÃŸliche Amokfahrer von Leipzig kommt in die Psychiatrie. Der Ermittlungsrichter sieht 'dringende GrÃ¼nde' dafÃ¼r, dass er die Tat mit zwei Toten 'im Zustand der zumindest erheblich verminderten SchuldfÃ¤higkeit begangen hat'.

Nach der tÃ¶dlichen Amokfahrt in Leipzig ist der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Ein Ermittlungsrichter ordnete die einstweilige Unterbringung des 33-JÃ¤hrigen in der Psychiatrie an, wie die Staatsanwaltschaft in der sÃ¤chsischen Stadt am Dienstag mitteilte. Es seien "dringende GrÃ¼nde" dafÃ¼r vorhanden, dass der Beschuldigte die Tat mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten "im Zustand der zumindest erheblich verminderten SchuldfÃ¤higkeit begangen hat".

Der Unterbringungsbefehl geht demnach davon aus, dass der 33-JÃ¤hrige mit seinem Fahrzeug in TÃ¶tungsabsicht handelte und "mÃ¶glichst viele Menschen tÃ¶ten und schwer verletzen wollte", wie die Staatsanwaltschaft erklÃ¤rte. Die Mordmerkmale der HeimtÃ¼cke und der niedrigen BeweggrÃ¼nde seien erfÃ¼llt.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen und fachÃ¤rztlichen Stellungnahmen sehe der Ermittlungsrichter allerdings die Voraussetzungen fÃ¼r eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus derzeit als gegeben an. Ob diese tatsÃ¤chlich vorlÃ¤gen, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen und einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung des Beschuldigten. Der Unterbringungsbefehl kÃ¶nne jederzeit in einen Haftbefehl umgewandelt werden.

Der in Leipzig ansÃ¤ssige Deutsche war am Montagnachmittag in der Innenstadt von Leipzig mit einem Auto durch eine belebte FuÃŸgÃ¤ngerzone gerast. Er erfasste mehrere Menschen, eine 63-jÃ¤hrige Frau und ein 77-jÃ¤hriger Mann starben. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Mindestens 17 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk und Saporischschja
    Mindestens 17 Tote bei russischen Angriffen auf Kramatorsk und Saporischschja

    Bei russischen Angriffen auf die frontnahen ukrainischen StÃ¤dte Kramatorsk und Saporischschja sind nach jÃ¼ngsten ukrainischen Angaben am Dienstag insgesamt mindestens 17

    Mehr
    Toter und Verletzter bei Schusswechsel in Nienburg - keine Gefahr fÃ¼r BevÃ¶lkerung
    Toter und Verletzter bei Schusswechsel in Nienburg - keine Gefahr fÃ¼r BevÃ¶lkerung

    Bei einem Schusswechsel auf offener StraÃŸe ist am Dienstag im niedersÃ¤chsischen Nienburg ein Mensch tÃ¶dlich getroffen worden. Ein weiterer Mensch sei schwerverletzt mit einem

    Mehr
    Nouripour bemÃ¤ngelt fehlende Eigeninitiative Berlins im Umgang mit Iran
    Nouripour bemÃ¤ngelt fehlende Eigeninitiative Berlins im Umgang mit Iran

    BundestagsvizeprÃ¤sident Omid Nouripour (GrÃ¼ne) hat fehlende Eigeninitiative der Bundesregierung im Umgang mit dem Iran bemÃ¤ngelt. Das "hÃ¶chste aller GefÃ¼hle", was

    Mehr
    Autobranche gespalten: Lockerung der EU-Vorgaben kÃ¶nnte Elektro-Vorreiter ausbremsen
    Autobranche gespalten: Lockerung der EU-Vorgaben kÃ¶nnte Elektro-Vorreiter ausbremsen
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Geld pro eingesparter Tonne CO2: Reiche fÃ¼hrt FÃ¶rderprogramm fÃ¼r Industrie fort
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal
    Nach Trumps Drohung: EU drÃ¤ngt auf Einhaltung von Zolldeal
    Wadephul: Iran muss
    Wadephul: Iran muss "Politik der Brandstiftung" beenden
    Trump nennt Iran-Krieg
    Trump nennt Iran-Krieg "kleines ScharmÃ¼tzel" und appelliert an Teheran
    Bisheriger Innenminister Strobl soll in Stuttgart LandtagsprÃ¤sident werden
    Bisheriger Innenminister Strobl soll in Stuttgart LandtagsprÃ¤sident werden
    Frankreichs kranke PrÃ¤sidenten: Auch Pompidou tÃ¤uschte die Franzosen
    Frankreichs kranke PrÃ¤sidenten: Auch Pompidou tÃ¤uschte die Franzosen
    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU wollen Verbrenner-Aus aufweichen
    Baden-WÃ¼rttemberg: GrÃ¼ne und CDU wollen Verbrenner-Aus aufweichen
    Lebenslange Haft fÃ¼r 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an Familie in Hessen
    Lebenslange Haft fÃ¼r 82-JÃ¤hrigen wegen Mordes und Totschlags an Familie in Hessen

    Top Meldungen

    Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor
    Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor

    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - AnlÃ¤sslich des ersten Regierungsjahres der schwarz-roten Bundesregierung hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der CDU enorme Fehldiagnosen

    Mehr
    Windkrafthersteller warnt vor neuer Energiekrise in Europa
    Windkrafthersteller warnt vor neuer Energiekrise in Europa

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Windkraftherstellers Vestas, Henrik Andersen, hat vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Europa gewarnt. "Europa hat sich an

    Mehr
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle
    Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl neu abgeschlossener AusbildungsvertrÃ¤ge ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das geht aus dem neuen Berufsbildungsbericht der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts