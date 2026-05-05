Politik

Wadephul sieht Deutschland und Israel in neuer Phase der Sicherheitspartnerschaft

  • AFP - 5. Mai 2026, 19:21 Uhr
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Gideon Saar und Johann Wadephul
Bild: AFP

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte sieht BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) Deutschland und Israel in einer neuen Phase der Sicherheitspartnerschaft.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konflikte mit Russland und dem Iran sieht BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) Deutschland und Israel in einer neuen Phase der Sicherheitspartnerschaft. "Dieser Konflikt mit dem Iran und auch der Konflikt in der Ukraine haben uns deutlich vor Augen gefÃ¼hrt, dass wir uns nÃ¤her stehen als je zuvor und dass wir ein gemeinsames Interesse haben", sagte Wadephul am Dienstag nach einem Treffen mit dem israelischen AuÃŸenminister Gideon Saar in Berlin.Â 

Das Einstehen "fÃ¼r die Existenz und fÃ¼r die Sicherheit des Staates Israels gehÃ¶rt zum Wesenskern unserer Beziehungen", sagte Wadephul. Angesichts der Weltlage hÃ¤tten beide LÃ¤nder nun zudem "eine ganz neue Sicherheitspartnerschaft miteinander begrÃ¼ndet". Insbesondere hinsichtlich des Iran, seines ballistischen Raketenprogramm und seines Atomprogramms teilten Deutschland und Israel diese Sicherheitsinteressen "vollstÃ¤ndig".

Wadephul verwies darauf, dass Israel, "das Land, in dem die Opfer der Schoa Zuflucht fanden, auch zur Sicherheit Deutschlands" beitrage. Als Beispiel nannte er den Erwerb des in Israel gefertigten Raketenabwehrsystems Arrow 3.Â 

Dass Technologie aus Israel heute den deutschen Luftraum schÃ¼tzt, erfÃ¼lle ihn "mit Demut".Â "Wir freuen uns darÃ¼ber, dass wir Freunde wie Israel an unserer Seite haben", sagte Wadephul. Beide LÃ¤nder arbeiteten "so effektiv wie mÃ¶glich" zusammen "im Interesse der gemeinsamen Zukunft".Â 

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