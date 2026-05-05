Autobranche gespalten: Lockerung der EU-Vorgaben kÃ¶nnte Elektro-Vorreiter ausbremsen

Autoverkehr auf Autobahn in Nordrhein-Westfalen

Der Wandel hin zur E-MobilitÃ¤t ist laut einer Befragung von FÃ¼hrungskrÃ¤ften in der Autobranche weiter fortgeschritten als oft angenommen. Zugleich ist die Branche in 'Vorreiter' und 'NachzÃ¼gler' gespalten - auch mit Blick auf eine Lockerung der EU-Vorgaben.

Der Wandel hin zur ElektromobilitÃ¤t ist laut einer Befragung von FÃ¼hrungskrÃ¤ften in der Autobranche weiter fortgeschritten als oft angenommen. Zugleich sei die Branche in "Vorreiter" und "NachzÃ¼gler" gespalten, teilte das Fraunhofer-Institut fÃ¼r System- und Innovationsforschung (ISI) am Dienstag mit. Besonders Unternehmen, die bereits stark in die Elektrifizierung investiert haben, sprechen sich demnach gegen eine Lockerung des Verbrenner-Aus und der CO2â€‘Flottengrenzwerte aus.



Laut der Unternehmensbefragung in Zusammenarbeit mit der UniversitÃ¤t Sussex in GroÃŸbritannien, fÃ¼r die von August bis November vergangenen Jahres insgesamt 74 FÃ¼hrungskrÃ¤fte von Fahrzeugherstellern, Zulieferern und weiteren Unternehmen der Branche interviewt wurden, sind die Unternehmen bei der Neuausrichtung ihres AutomobilgeschÃ¤fts Richtung ElektromobilitÃ¤t teils schon weit fortgeschritten: Mehr als 20 Prozent der befragten Firmen berichteten demnach, bereits vollstÃ¤ndig auf E-MobilitÃ¤t ausgerichtet zu sein; weitere knapp 40 Prozent gaben einen "fortgeschrittenen" Status bei der Neuausrichtung an.Â



Diese "Vorreiter" unterscheiden sich den Forscherinnen und Forschern zufolge von den "NachzÃ¼glern": Denn ungefÃ¤hr jedes vierte Unternehmen hat zwar bereits mit der Transformation begonnen, steht aber laut SelbsteinschÃ¤tzung noch am Anfang - und jedes achte befragte Unternehmen hat sich noch nicht neu in Richtung ElektromobilitÃ¤t ausgerichtet.



Dabei sprechen sich der Erhebung zufolge vor allem die "Vorreiter" fÃ¼r die Beibehaltung des EUâ€‘weiten Verbrennerâ€‘Aus ab 2035 aus. "Und es sind auch diese hochinnovativen Unternehmen, die die Lockerung der CO2â€‘Flottengrenzwerte fÃ¼r Neuwagen besonders stark ablehnen", erklÃ¤rte Fraunhofer ISI.



Die "NachzÃ¼gler" bevorzugten dagegen "eher eine Verlangsamung der Transformation und stufen die Beibehaltung des Verbrennerâ€‘Aus als wenig attraktiv ein", fÃ¼hrte das Institut aus. "Durch eine Auflockerung des Verbrenner-Ausstiegs setzt sich die Bundesregierung auf EU-Ebene also vor allem fÃ¼r die NachzÃ¼gler ein, zum Nachteil der innovativen Vorreiter."Â



In einem Strategiepapier beschreiben die Forscherinnen und Forscher angesichts dieses Befunds die Gefahr, dass die Innovationsdynamik der Branche durch die Position der Bundesregierung ausgebremst werden kÃ¶nnte. Dies wiederum kÃ¶nne die Chance der deutschen Automobilindustrie verspielen, eine FÃ¼hrungsposition im globalen Innovationsrennen hin zur ElektromobilitÃ¤t einzunehmen.



"Gerade jetzt, wo in Deutschland und auf EUâ€‘Ebene Ã¼ber Flottengrenzwerte und den Ausstiegspfad aus der Verbrennertechnologie diskutiert wird, sollte Deutschland nicht nur auf die Stimmen der NachzÃ¼gler hÃ¶ren, sondern auch die Unternehmen ernst nehmen, die bereits in die ElektromobilitÃ¤t investiert haben", erklÃ¤rte Projektleiterin Karoline Rogge. "Denn genau das sind die Unternehmen, die Deutschland im globalen Innovationsrennen wieder nach vorne bringen kÃ¶nnen und damit die internationale WettbewerbsfÃ¤higkeit der deutschen Automobilindustrie stÃ¤rken."



Ein "Zickzackkurs" schwÃ¤che hingegen "Planungssicherheit und die deutsche InnovationsstÃ¤rke", kritisierte sie. "Nur mit glaubwÃ¼rdiger und verlÃ¤sslicher politischer UnterstÃ¼tzung kann die Transformation der deutschen Automobilindustrie gelingen."