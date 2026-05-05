Wirtschaft

US-Importe steigen im MÃ¤rz erneut stÃ¤rker als Exporte

  • AFP - 5. Mai 2026, 15:53 Uhr
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US-AuÃŸenhandelsdefizit im MÃ¤rz erneut gestiegen
Bild: AFP

Das AuÃŸenhandelsdefizit der USA ist im MÃ¤rz erneut angestiegen. Der Wert der Importe Ã¼berstieg den der Exporte um 60,3 Milliarden Dollar (rund 51,5 Milliarden Euro), das war ein Zuwachs um 4,4 Prozent im Vergleich zum Februar.

Das AuÃŸenhandelsdefizit der USA ist im MÃ¤rz erneut angestiegen. Der Wert der Importe Ã¼berstieg den der Exporte um 60,3 Milliarden Dollar (rund 51,5 Milliarden Euro), das war ein Zuwachs um 4,4 Prozent im Vergleich zum Februar, wie das US-Handelsministerium am Dienstag mitteilte. Analysten hatten eine grÃ¶ÃŸere LÃ¼cke erwartet.

Die US-Importe legten den Angaben zufolge um 2,3 Prozent auf 381,2 Milliarden Dollar zu. StÃ¤rker eingefÃ¼hrt wurden unter anderem Autos und Autoteile und KonsumgÃ¼ter. Die Exporte wuchsen um 2,0 Prozent auf 320,9 Milliarden Dollar. Besonders stark wuchsen vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs die Ausfuhren von RohÃ¶l und Ã–lprodukten aus den USA.Â 

Ziel der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-PrÃ¤sident Donald Trump ist es eigentlich, die Exporte zu stÃ¤rken und weniger zu importieren. Allerdings hatte das Oberste US-Gericht Ende Februar einen GroÃŸteil der von Trump verhÃ¤ngten SonderzÃ¶lle fÃ¼r unrechtmÃ¤ÃŸig erklÃ¤rt.

Danach fÃ¼hrte die Regierung fÃ¼r internationale Handelspartner einen neuen, zehnprozentigen Sonderzoll auf anderer Rechtsgrundlage ein.Â Am Freitag kÃ¼ndigte Trump Ã¼berdies eine deutliche Steigerung der EinfuhrzÃ¶lle auf Autos und Lkw aus der EU an. Die AufschlÃ¤ge sollen ihm zufolge von bislang 15 Prozent auf 25 Prozent steigen. Die ZollerhÃ¶hung wÃ¼rde deutsche Autobauer besonders hart treffen.

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