Bei einem Schusswechsel auf offener StraÃŸe ist am Dienstag im niedersÃ¤chsischen Nienburg ein Mensch tÃ¶dlich getroffen worden. Ein weiterer Mensch sei schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Ã¶rtliche Polizei mit. AuslÃ¶ser war mutmaÃŸlich ein Streit, eine Gefahr fÃ¼r die BevÃ¶lkerung bestand den Angaben zufolge nicht.
Die Beamten baten aufgrund laufender PolizeimaÃŸnahmen jedoch darum, den Bereich zu meiden. Am Tatort seien zwei Menschen vorlÃ¤ufig festgenommen worden, hieÃŸ es weiter. NÃ¤here Angaben zu Beteiligten wurden zunÃ¤chst noch nicht gemacht. Ermittlungen zu dem HintergrÃ¼nden liefen.
Das Geschehen ereignete sich demnach am Dienstagnachmittag gegen 15.00 Uhr. Die Polizei sprach in von einem "Schusswechsel zwischen mehreren beteiligten Personen". Nach ersten Erkenntnissen seien Streitigkeiten der AuslÃ¶ser einer Auseinandersetzung gewesen, bei der SchÃ¼sse gefallen seien.
Brennpunkte
Toter und Verletzter bei Schusswechsel in Nienburg - keine Gefahr fÃ¼r BevÃ¶lkerung
- AFP - 5. Mai 2026, 17:32 Uhr
Bei einem Schusswechsel auf offener StraÃŸe ist am Dienstag im niedersÃ¤chsischen Nienburg ein Mensch tÃ¶dlich getroffen worden. Ein weiterer Mensch wurde laut Polizei schwer verletzt. Demnach eskalierte offenbar ein Streit von mehreren Beteiligten.
Bei einem Schusswechsel auf offener StraÃŸe ist am Dienstag im niedersÃ¤chsischen Nienburg ein Mensch tÃ¶dlich getroffen worden. Ein weiterer Mensch sei schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Ã¶rtliche Polizei mit. AuslÃ¶ser war mutmaÃŸlich ein Streit, eine Gefahr fÃ¼r die BevÃ¶lkerung bestand den Angaben zufolge nicht.
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