Wirtschaftsweiser wirft CDU falsche Problemdiagnose vor

Achim Truger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - AnlÃ¤sslich des ersten Regierungsjahres der schwarz-roten Bundesregierung hat der Wirtschaftsweise Achim Truger der CDU enorme Fehldiagnosen vorgeworfen.



Die "Reformitis" weiter Teile von Union und ihrem Umfeld sei "der Kern des Problems, sowohl fÃ¼r die Bundesregierung als leider auch fÃ¼r die gesamte Demokratie", schreibt Truger in einem Beitrag fÃ¼r das "Surplus Magazin". "Denn sie beruht erstens auf einer totalen Fehldiagnose, dass es sich bei der aktuellen Krise um eine allgemeine Erschlaffungs-, Ãœberregulierungs-, BÃ¼rokratielÃ¤hmungs-, Hochsteuer-, Faulheits-, Staatsquoten-, Hochlohn-, oder Sozialstaatskrise handele. Dabei lÃ¤sst sich davon kaum etwas belegen."



Truger kritisierte die "falschen wirtschaftspolitischen TherapievorschlÃ¤ge, wonach nur noch `schmerzhafte Strukturreformen` helfen, also Deregulierung, SchwÃ¤chung von Arbeitnehmerrechten und Gewerkschaften, KÃ¼rzungen bei Ã¶ffentlicher Daseinsvorsorge und vor allem Sozialabbau - und das am liebsten bei gleichzeitigen Steuersenkungen fÃ¼r Unternehmen und Wohlhabende". WÃ¼rde diese Politik tatsÃ¤chlich umgesetzt, wÃ¼rde sie "ganz sicher keinen Aufschwung bringen, denn die simple einzelwirtschaftliche Kostensenkungslogik hÃ¤tte gesamtwirtschaftlich gravierende Nebenwirkungen und wÃ¼rde die aktuelle Krise nochmals vertiefen und verlÃ¤ngern", schreibt der Wirtschaftsprofessor an der UniversitÃ¤t Duisburg-Essen.



Er sieht im Streit zwischen den Regierungsparteien eine Gefahr fÃ¼r die Demokratie. "Eine permanent streitende und scheiternde Regierung aber stÃ¼rzt zwangslÃ¤ufig in den Umfragen ab", so Truger. "Leider befÃ¶rdert sie dadurch gleichzeitig auch den ohnehin grassierenden und von RechtsauÃŸen massiv befÃ¶rderten Politikverdruss und steuert damit die Demokratie immer nÃ¤her an den Abgrund."

