Weniger Betriebe bilden aus - 40.000 Jugendliche ohne Lehrstelle

SchweiÃŸer bei der Arbeit (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl neu abgeschlossener AusbildungsvertrÃ¤ge ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Das geht aus dem neuen Berufsbildungsbericht der Bundesregierung hervor, Ã¼ber den das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet. 2025 wurden bundesweit 476.000 VertrÃ¤ge abgeschlossen, nach 486.300 im Vorjahr und knapp 490.000 im Jahr davor.



Das Lehrstellenangebot der Betriebe schrumpfte laut Bericht erneut. Im vergangenen Jahr wurden 530.335 PlÃ¤tze registriert, 25.331 weniger als im Vorjahr. Das entspricht einem Minus von 4,6 Prozent. Einen stÃ¤rkeren RÃ¼ckgang gab es im Vergleichszeitraum seit 2009 nur zu Beginn der Coronapandemie.



Die Nachfrage junger Menschen nach einer Ausbildung stieg erneut leicht, um 3.662 auf 560.308. Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem die Nachfrage wÃ¤chst. Sie Ã¼bersteigt damit das Angebot deutlich. Knapp 40.000 Jugendliche blieben vollstÃ¤ndig unversorgt - das heiÃŸt, sie fanden weder einen Ausbildungsplatz noch eine alternative EinstiegslÃ¶sung wie ein Praktikum oder eine BerufsvorbereitungsmaÃŸnahme. So viele waren es zuletzt 2009.



Elke Hannack, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), forderte angesichts der "Ausbildungsmisere" entschlossenes Gegensteuern. "Trotz aller Klagen Ã¼ber einen vermeintlichen FachkrÃ¤ftemangel bilden immer weniger Arbeitgeber aus", sagte sie der Zeitung. Der DGB dringt darauf, die Ausbildungsgarantie auszuweiten.

