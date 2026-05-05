Drei Tage nach dem tÃ¶dlichen Unfall mit einem Motorflugzeug und einem Segelflieger nahe Baden-Baden gibt es nÃ¤here Informationen zum Unfallhergang. Die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung und die Polizei gehen davon aus, dass beide Flugzeuge am Freitag in einer HÃ¶he von etwa 300 bis 400 Metern zusammenstieÃŸen, wie die Polizei im baden-wÃ¼rttembergischen Offenburg am Dienstag mitteilte.
Es gebe keine Hinweise auf einen technischen Defekt der Luftfahrzeuge oder eine strafbare Handlung der Piloten. Am Donnerstag sollte die Leiche des 53 Jahre alten Piloten des Motorflugzeugs obduziert werden. Der 66 Jahre alte Pilot des Segelfliegers konnte sich nach dem ZusammenstoÃŸ mit einem Fallschirm retten. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik.
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TÃ¶dlicher Unfall mit Motorflugzeug und Segelflieger: Ursache offenbar ZusammenstoÃŸ
- AFP - 5. Mai 2026, 16:23 Uhr
Drei Tage nach dem tÃ¶dlichen Unfall mit einem Motorflugzeug und einem Segelflieger nahe Baden-Baden gibt es nÃ¤here Informationen zum Unfallhergang. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Flugzeuge in einer HÃ¶he von 300 bis 400 Metern kollidierten.
Drei Tage nach dem tÃ¶dlichen Unfall mit einem Motorflugzeug und einem Segelflieger nahe Baden-Baden gibt es nÃ¤here Informationen zum Unfallhergang. Die Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung und die Polizei gehen davon aus, dass beide Flugzeuge am Freitag in einer HÃ¶he von etwa 300 bis 400 Metern zusammenstieÃŸen, wie die Polizei im baden-wÃ¼rttembergischen Offenburg am Dienstag mitteilte.
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